الخارجية السودانية ترحب بوقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل

رحبت وزارة الخارجية السودانية، بوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، مشيدة بدور العظيم الذي قامت به حكومة كل من مصر وقطر والأردن، بالإضافة للإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأصدرت وزارة الخارجية أعلنت فيه عن تعيدها لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدة على ” أهمية العمل على إطلاق عملية سياسية تحت مظلة اللجنة الرباعية الدولية تصاحب تلك الخطوة “.

وتابع البيان:”بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية لأجل تحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة”.



ودعت الخارجية في بيانها:” المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية على وجه الخصوص، لإتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار الانتهاكات المتعمّدة والاعتداءات الجسيمة على حقوق الشعب الفلسطيني التي وقعت أثناء ذلك التصعيد الخطير ما أدى إلى سقوط العديد من الأرواح البريئة بين قتيل وجريح، وتدمير البنى التحتية وممتلكات المواطنين العُزل”.

كما وطالبت الوزارة:” المجتمع الدولي بالإسراع في تقديم مساعدات وتعويضات لإعادة إعمار المناطق التي طالها التدمير وتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية”.

هذا وأكدت روسيا أنها مستعدة لاستضافة اجتماع يضم كل من القادة الفلسطينيين والإسرائيليين على أراضيها، إلا أنها تنتظر رد رسمي من إسرائيل.

هذا وأعربت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن ارتياح روسيا، لسريان التهدئة اليوم في قطاع غزة.

كما اشارت زاخاروفا إلى أن : “شركاء موسكو في الرباعية الشرق الأوسطية (وهي الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) لم يعارضوا مبادرة تنظيم اجتماع بين قادة إسرائيل وفلسطين في روسيا”.

وصرحت: “لا يزال الاقتراح الروسي لإجراء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة في أراضيها بين قيادة إسرائيل وفلسطين قائما، وأبدى الفلسطينيون غير مرة استعدادهم المبدئية للمشاركة في هذا الاجتماع، لكن الإسرائيليين لم يحددوا موقفهم بعد، ويبدو أن القدس الغربية ليست مستعدة حتى الآن لحوار مباشر مع السلطة الوطنية الفلسطينية”، وذلك وفقاً لروسيا اليوم.

وفي الشأن، أوضح ديمتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أن بلاده تؤيد إطلاق الحوار السياسي بين فلسطين و إسرائيل بأسرع وقت .

حيث قال خلال الجلسة الاستثنائية الأخيرة للأمم المتحدة للبحث في آخر مستجدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أن “روسيا مثل دول أخرى، كانت ولا تزال تبذل جهودا لوقف التصعيد”، حسب RT .

The post الخارجية السودانية ترحب بوقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ