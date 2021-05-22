سجلت وزارة الصحة السودانية في ولاية الشمالية عد 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمراكز العزل في الولاية، بالإضافة إلى 74 حالة تتلقّى العلاج بمنازلها.

وذكرت وزارة الصحة بولاية الشمالية في تقريرها الوبائي إدارة عن وجود 9 حالات مُؤكّدة بمركز العزل في مدينة دنقلا، بجانب حالتين في مدينة وادي حلفا.

وأشارت التقارير إلى تعافي 3 حالات، كما وارتفع العدد التراكمي لحالات الإصابة منذ بداية الجائحة إلى 887 ، تعافى منهم 662 وتوفي 141.

ومن جانبها، ناشدت الوزارة في الشمالية، المواطنين بضرورة الالتزام بالإرشادات والموجهات الصحية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، وفقا لموقع الصيحة.

وبدوره حذر وزير الصحة السوداني، د.عمر النجيب من تفشي فيروس كورونا السلالة الهندية في البلاد، خاصة مع التوقعات بوصول عدد المصابين إلى 100 ألف حالة إصابة في الأسبوع الأول والثاني من يونيو 2021م.

كما وأشار وزير الصحة السوداني إلى انهيار النظام الصحي مالم يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما وأكد بأن الطاقة الاستيعابية للمرافق الصحية تقل عن الـ20 ألف لكل الحالات.

وصرح الوزير إن الوضع الصحي أصبح في غاية الصعوبة خاصة بعد أن فقدت الوزارة أكثر من 200 كادر طبي وهو أمر يصعب على القطاع الصحي تحمله

وطالب النجيب كل المعامل الخاصة بضرورة الكشف عن المصابين بكورونا بعد عمليات الفحص التي تتم داخل معاملهم.

كما وأصدرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان قراراً بتعطيل الدراسة في كافة الجامعات والمدارس،لمدة شهر.

وشمل قرار اللجنة العليا للطوارئ إيقاف الصلوات والشعائر الجماعية بكافة دور العبادة، بحسب ما جاء في “الراكوبة نيوز”.

هذا وقد منع القرار دخول جميع القادمين إلى السودان من دولة الهند مباشرة أو من دول آخرى كانوا في الهند خلال 14 يوماً الماضية.

وبحسب بيان صادر من اللجنة، سيتم تخفيض العاملين في مؤسسات الدولة المختلفة وفقاً لتقدير متخذ القرار بالمؤسسة.

ولفت البيان إلى أن التوقعات الصحية تشير إلى أنه بعد دراسة الوضع الوبائي، هناك إرتفاع في معدل الإصابات حالياً.

وأشار البيان إلى أن أعداد المصابين قد تتجاوز الـ100 ألف حالة في الأسبوع الأول والثاني من يونيو 2021م، في حال استمر الوضع كما هو عليه الآن.

The post الصحة السودانية تحذر من ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الشمالية appeared first on Souk Ukkaz News.

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