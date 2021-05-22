اختراق حساب وزارة الصحة البحرينية على “تويتر”

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، مساء امس الجمعة، عن اختراق حساب الوزارة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وكتبت الوزارة على حسابها: “نحيط الجمهور الكريم بأنه تم اختراق حساب وزارة الصحة ونشر تغريدة خاطئة وغير صحيحة”.

كما وأكدت الصحة البحرينية عل أن الجهات المختصة باشرت فورا التحقيق في الحادثة واتخاذ الاجراءت اللازمة، وفقا لموقع روسيا اليوم.

ولي عهد البحرين يرسل برقية تعزية لنتنياهو بضحايا جبل ميرون

وفي سياق سياسي، أرسل ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الأسبوع الماضي، برقية تعزية إلى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يواسيه بفقدان ضحايا حادث جبل ميرون الذي قتل فيه العشرات، بحسب سكاي نيوز.

وتمنى ولي عهد البحرين الشفاء العاجل للمصابين في حادث التدافع، الذي وقع اليوم وأصيب فيه أكثر من 150 إسرائيلي، وقتل 45 آخرين.

ووقع الحادث جراء سقوط جسر حديدي نتيجة التدافع الكبير للحجاج أثناء الاحتفال بيوم “لاغ بعومر” في جبل الجرمق في الجليل المحتلة.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلاً : ”ما حصل كارثة كبرى ، نحن نصلي من أجل شفاء الجرحى” .

و يحتفل اليهود في مثل هذا الوقت من كل عام بما يسمونه يوم “لاغ بعومر” ، إذ تأتي وفود الحجاج إلى جبل الجرمق في محافظة الجليل الشمالية لزيارة ضريح الحاخام شمعون بار يوحاي .

و في سياق منفصل ، أسفرت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين، ليل الخميس الماضي – ، في القدس، عن سقوط أكثر من مائة جريح، وفق ما ذكرت مصادر طبية فلسطينية وفي الشرطة الإسرائيلية، صباح الجمعة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 105 فلسطينيين على الأقل جُرحوا نُقِل نحو عشرين منهم إلى المستشفى، بينما ذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها أحصت عشرين جريحاً في صفوفها، واعتقلت 44 شخصاً في الاشتباكات، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

واندلعت المواجهات عند مدخل البلدة القديمة في القدس، بينما نشرت الشرطة الإسرائيلية مئات من عناصرها لمواكبة مسيرة نظّمتها في القدس الغربية حركة «لاهافا» لهب اليهودية اليمينية المتطرّفة المعادية علناً للفلسطينيين.

وقالت الشرطة إنها نشرت وعززت قواتها على مداخل باب العمود البوابة الرئيسية للقدس القديمة والأحياء المجاورة، ونشرت مئات من رجالها ومن سلاح الفرسان من أجل حماية «حرية التعبير» و «حق التظاهر».

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