سامح شكري : اتفاق العلا بين مصر وقطر يسير بشكل جيد

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أن تنفيذ اتفاق العلا بين كل من مصر وقطر يسير بشكل جيد، وكل المؤشرات حتى الآن ايجابية وتصب في مصلحة البلدين.

وجاءت تصريحات الوزير سامح شكري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “mbc مصر” مساء امس الجمعة، اكد فيها “إن اللجنة المعنية بتنفيذ الاتفاق تجتمع بشكل دوري على المستويين السياسي والقانوني، وهناك اجتماع سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأكد الوزير على أن حرص بلاده على ألا تتأثر العلاقات بين الشعبين المصري والقطري، بأي توترات، حيث قال: “نتطلع للتنفيذ الكامل لبيان العلا من جانب قطر لفتح مزيد من عودة العلاقات الطبيعية بين مصر والدوحة وكل المؤشرات حتى الآن ايجابية وتصب في مصلحة البلدين”.

وتابع قائلا أن “مصر أوفت بكل التزاماتها وفق بيان العلا وقطر نفذت عددا من التزاماتها وسنتأكد من الوفاء بما تم إقراره في بيان العلا خلال الاجتماع القادم الذي يجمع وفدين من البلدين”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي وقت سابق من شهر أبريل، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تبادلا فيه التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: “تلقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر للتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك”.

وأضاف المتحدث قائلا: “واوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عبر خلال الاتصال عن شكره لأمير دولة قطر على تهنئته بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات”.

ويعتبر هذا الاتصال هو الأول بين رئيس مصر وأمير قطر بعد إعلان “بيان العلا”.

وكانت مصر إحدى الدول الأربع التي فرضت مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على قطر عام 2017، قبل أن توقع على بيان العُلا الذي وضع الخطوط العريضة للمصالحة بين الدول الخمس.

وفي مارس الماضي، كشف وزير خارجية قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، سعي بلاده ومصر إلى إعادة تطبيع العلاقات بينهما، بعد انتهاء الأزمة الخليجية.

