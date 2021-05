جو بايدن: لا سلام حتى يعترف الشرق الأوسط بحق إسرائيل كدولة

صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، بإنه لايوجد سلام حتى يتم الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية مستقلة من قبل دول منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس جو بايدن بعد محادثاته مع نظيره الكوري الجنوبي، أكد خلالها إن حل الدولتين هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية.

وقال بايدن: “ما زلنا نحتاج حل الدولتين، إنه الحل الوحيد”، لافتا إلى أنه لا يوجد تحوُّل في موقفه تجاه إسرائيل، وأن الحزب الديمقراطي ما زال يؤيد إسرائيل، وفقا لموقع روسيا اليوم.

هذا ةأعلن رئيس وزراء فلسطين، محمد اشتية، أمس الجمعة، ترحيبه بنجاح الجهود الدولية التي بذلت طيلة الأيام الماضية، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، طيلة الأيام الإحدى عشر الماضية.

وأوضح رئيس وزراء فلسطين أن الحرب في الأيام الماضة كلفت غزة خسائر كبيرة، بحسب “العربية”.

موضحاً أن هذه الفترة شهدت إبادة أكثر من 20 عائلة بأكملها، وقتل عشرات الأطفال والنساء والشيوخ.

بالإضافة إلى إصابة المئات، هذا إلى جانب الدمار الشامل الذي لحق بالمنشآت والمباني والعمارات والأبراج السكنية.

يذكر أن الجهود الدولية التي بُذلت في الفترة الماضية قادتها جمهورية مصر العربية، بهدف وقف العدوان على أهالي غزة.

كما عبر اشتية عن شكره لكل الدول التي استجابت لدعوة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس خلال الأيام الأولى، لعقد الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن، لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

بالإضافة لعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد فشل مجلس الأمن في استصدار قرار بوقف العدوان على غزة.

هذا وقد أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني بكلمات مندوبي الدول الصديقة والشقيقة التي عبرت عن رفضها لما يحدث في غزة من قبل الإسرائيلين.

لا سيما الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة للتوصل إلى اتفاق بوقف العدوان، هذا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الجمعة.

ومن جهته أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن حكومته سترفع الجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل بحق الأطقال والنساء إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي السياق ذاته، إنطلقت مسيرات احتفالية في كافة الأراضي الفلسطينية للتعبير عن الفرح بالتوصل إلى هدنة مع الكيان الصهيوني ، معتبرين هذه الخطوة انتصار للفلسطينيين.

