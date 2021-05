الأمن اللبناني يحبط عملية تهريب 4 أطنان من الحشيش متجهة نحو مصر

أكدت بعض المصادر في الأمن اللبناني أن القوات المختصة قامت بإحباط عملية تهريب لـ 4 أطنان من مادة الحشيش كانت متجهة نحو الأراضي المصرية .

حيث كان الأمن اللبناني قد أوقف هذه الشحنة في مرفأ صيدا الجنوبي ، إذ كانت مجهزة للإرسال إلى مصر عبر إحدى البواخر التجارية ،بعد وضعها في صناديق حديد ، وفقأً للأناضول .

و شهدت هذه العملية تواجد محمد فهمي ، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ، الذي ثمن على دور قوات الأمن اللبناني و الجمارك .

و قال فهمي في تصريح له أن ” لبنان بحاجة لمعدات حديثة لمكافحة مثل تلك الأعمال ، مبيناً أن ” ذلك يتطلب معدات حديثة ، سيتم تأمينها بأسرع وقت ممكن”.

و في سياق متصل ، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ، أن نسبة المضبوطات المخبأة في الخضار والفواكه الواردة من لبنان بلغت 75% من إجمالي ما تم ضبطه.

وأفاد المتحدث باسم المديرية النقيب محمد النجيدي أن “وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من كشف مخطط لشبكة جريمة منظمة، في تهريب مواد مخدرة مخبأة داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان”.

وقال: “نجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في كشف عدة عمليات تهريب قادمة من لبنان داخل شحنات خضار وفواكه، من أبرزها ضبط أكثر من 20 مليون قرص (إمفيتامين) مخبأة داخل شحنة عنب، وأخرى داخل شحنة تفاح بلغت أكثر من 4 ملايين قرص (إمفيتامين) مخدر”.

وتابع: “ما صدر من بيان سابق حول ضبط كمية من الأقراص المخدرة بلغت 11 مليون قرص داخل شحنة من الإطارات قادمة من لبنان عبر ميناء جدة”.

وكانت المملكة العربية السعودية قد حظرت اليوم الجمعة، دخول الفواكه والخضار من الأراضي اللبنانية، أو نقلها عبر أراضي المملكة حتى تقديم لبنان ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات.

جاء هذا الحظر، بعد إعلان السلطات السعودية، عن تمكن الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدرات من لبنان، إلى المملكة داخل شحنة (رمان).

وبحسب وسائل إعلام سعودية، تم اكتشاف المخدرات داخل ثمرات الرمان حيث وضعها المهربون.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان، بعد ظهر اليوم، إن “الحظر سيبدأ من الساعة 9 صباحاً من يوم الأحد 25 أبريل الجاري وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة”.

The post الأمن اللبناني يحبط عملية تهريب 4 أطنان من الحشيش متجهة نحو مصر appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ