سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 22 مايو

استقر سعر الدولار في السودان، بداية تعاملات اليوم السبت 22 مايو 2021، في السوق الموازية (السوداء)، وبنك السودان المركزي.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي 409.79 جنيه للشراء، و412.86 جنيه للبيع وسجل سعر العملة الخضراء في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 420 جنيها.

في المقابل انخفض سعر اليورو في السودان، لدى بنك السودان المركزي مسجلا 99.27 جنيه للشراء، و503.02 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية (السوداء) 515 جنيها مقابل 510 جنيهات.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي، مسجلا 578.15 جنيه للشراء، و582.48 للبيع وجاء سعر الإسترليني لدى السوق الموازية عند 600 جنيها.

واستقر سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي، ليسجل 109.30 جنيه للشراء، و110.12 جنيه للبيع.

كما استقر الريال في السوق الموازية عند مستوى 113 جنيها وثبت سعر الدرهم الإماراتي وفق بنك السودان المركزي،

مسجلا 111.57 جنيه للشراء، و112.41 جنيه للبيع وسجل سعر الدرهم لدى السوق الموازية (السوداء)، السبت، نحو 115 جنيها.

وسجل سعر الدينار الكويتي في السودان، لدى بنك السودان المركزي 1355.58 جنيه للشراء، و1365.751 جنيه للبيع.

وقرر بنك السودان المركزي، اتخاذ إجراء جديد للحفاظ على سعر صرف الجنيه، والسيطرة على السوق الموازية غير الرسمية “السوداء”.

مزاد

وقال البنك إنه بصدد إطلاق نظام لعطاءات العملات الأجنبية في إطار تعويم مرن ومحكم للجنيه السوداني.

وأضاف أن البنوك السودانية، ومكاتب الصرافة اشترت عملات أجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار منذ خفض قيمة الجنيه في فبراير/شباط الماضي، والذي جعل السعر الرسمي متفقا مع سعر “السوق السوداء

ومن المتوقع طرح العطاء بداية الأسبوع الجاري، حسبما ذكره مصدر بالبنك المركزي، مضيفا أن من المنتظر أن يزيد الإجراء الجديد حجم المعروض للمستوردين ويعيد الاستقرار إلى سعر الصرف.

وقال تعميم من البنك المركزي إن العملة الصعبة المشتراة يجب استخدامها في الغرض المعلن أثناء العطاء، وإن الحد الأدنى للمشاركة 20 ألف دولار لكل عميل مصرفي.

وأضاف أن نظاما إلكترونيا يسمح لجميع المتعاملين في السوق بتداول العملات الأجنبية سيطبق قريبا ويأتي النظام الجديد، المطبق على المستوردين فحسب

، في وقت بدأ فيه السعر الرسمي وسعر السوق السوداء يتفاوتان قليلا على مدار الشهر الأخير بعد أن قارب بينهما خفض قيمة العملة في فبراير/شباط.

وقال البنك المركزي في بيان إن من السابق لأوانه الحكم على نتائج السياسات الاقتصادية الجديدة مثل توحيد سعر الصرف.