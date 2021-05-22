كورونا سوريا .. وزارة الصحة ترصد إصابات و وفيات جديدة

كشفت وزارة الصحة السورية عنن تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 23996 حالة.

وأفادت الوزارة في بيانها حول آخر مستجدات وباء كورونا في البلاد ، بتسجيل 4 وفاة جديدة بالمرض، ليرتفع مجموع حالات الوفاة بكورونا في البلاد إلى 1724 حالة.

كما أشارت الوزارة، إلى تسجيل 25 حالة شفاء جديدة من الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد المتعافين من مرض كورونا إلى 21514 حالة.

إذ أعلن المدير العام لمستشفى المواساة الجامعي، عصام الأمين، عن اعتماد المستشفى مركزاً لتلقيح جميع الكوادر في المشافي الجامعية في دمشق (الأطفال-التوليد-البيروني-جراحة القلب).

وعزا الأمين قرار الصحة السورية إلى حساسية التعامل مع اللقاح وحاجته إلى طرق حفظ بدرجات حرارة متدنية، وإمكانية تعريضه للتلف جراء نقله من مكان إلى آخر، بحسب أثر برس.

وأكد الأمين على عدد اللقاحات المتوافرة حالياً يتجاوز الكميات السابقة بأضعاف، ويرى أنها كميات جيدة وكافية لتلقيح الكوادر الطبية والعاملين في القطاع الصحي بشكل تدريجي، وفقا للقوائم التي تم رفعها بأسماء الراغبين بالتلقيح، مشيراً إلى أن التلقيح اختياري وليس إجباري .

وكان قد صرَّح وزير الصحة السورية حسن محمد الغباش، خلال حوار خاص له مع قناة السورية، أنه بات بإمكان المواطنين السوريين التسجيل على التطعيم ضد الفيروس المستجد اعتباراً من اليوم عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة.

وأكد الغباش أن اللقاح مجاني بشكل كامل، مشيراً إلى أن الاولوية في تلقي اللقاح هي لحماية الكوادر الطبية والصحية.

الجدير بالذكر أن دمشق استلمت في 24 أبريل الفائت، شحنة من لقاحات كورونا مقدمة من الصين تضمنت 150 ألف جرعة، وأيضاً وصلت إلى مطار العاصمة دفعة من لقاحات كورونا عبر برنامج “كوفاكس” التابع لمنظمة “الصحة العالمية”.

بدورها كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن وصول طائرة شحن رابعة محملة بكميات كبيرة من لقاحات كورونا، إلى العاصمة السورية دمشق.

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