تنظيم الدولة يقتل شيخ عشيرة في صلاح الدين بالعراق

اغتال تنظيم الدولة، شيخ عشيرة في محافظة صلاح الدين، الجمعة، بعد إطلاق النار عليه داخل منزله.

وقال محافظ صلاح الدين (شمال العراق)، عمار جبر، إن مجيد المسرهد، شيخ عشيرة البوسعيد (فرع من عشيرة العبيدي)، قُتل بعد اقتحام مسلحين اثنين من تنظيم الدولة منزله في منطقة العيث التابعة لناحية حمرين بالمحافظة.

وبالإضافة إلى كونه شيخا قبليا، فإنه يعد مجيد المسرهد أحد أبرز قيادات الحشد العشائري، الذي تشكل قبل سنوات من قبائل سنية موالية للحكومة العراقية، بهدف قتال تنظيم الدولة.

وقال جبر في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن “عناصر من تنظيم داعش حاولوا اقتحام منزل زعيم قبيلة العبيد، مجيد العبيدي في منطقة العيث” شرقي صلاح الدين.

وأضاف أن “اشتباكات بين العبيدي ومسلحي داعش أدت لمقتله ومقتل أحد الإرهابيين المهاجمين”.وأوضح المحافظ أن “الإرهابيين يحاولون استغلال الفرص لغرض ضرب الاستقرار وإعادة المحافظة إلى المربع الأول”.ويعتبر هجوم اليوم، الأول من نوعه منذ أشهر والذي يستهدف شخصية اجتماعية معروفة على مستوى المحافظة.ولم تتبن أي جهة الهجوم حتى الساعة 07:00

ويعتبر هجوم اليوم، الأول من نوعه منذ أشهر والذي يستهدف شخصية اجتماعية معروفة على مستوى المحافظة.

والجمعة أعلنت وزارة الدفاع العراقية، عن مقتل ثمانية عناصر من تنظيم “داعش” خلال أسبوع في عمليات عسكرية متفرقة في أنحاء البلاد.وخلال الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من “داعش”، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمالا) وديالى (شرقا)، المعروفة باسم “مثلث الموت”.

وأعلن العراق عام 2017، عن تحقيق النصر على “داعش” باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد التي اجتاحها التنظيم صيف 2014إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.