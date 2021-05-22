مناورة”حماة النيل”.. أرتال من الجيش المصري تصل السودان

وصلت أرتال من الجيش المصري، برا وبحرا، إلى السودان للمشاركة في مناورة “حماة النيل” وهي مناورات عسكرية مشتركة تستمر لأسبوع وتعد الثالثة من نوعها خلال هذا العام.

وطبقا لتعميم صادر عن الإعلام العسكري بالسودان، الجمعة، فإن الاستعدادات اكتملت لانطلاق المشروع التدريبي السوداني المصري المشترك “حماة النيل” بالسودان في الفترة من 26 ـ 31 مايو الحالي.

وأكد التعميم أن التدريب المشترك ستشارك فيه عناصر من كافة التخصصات والصنوف بالجيش السوداني والمصري.

ووصلت القوات المصرية المشاركة في المشروع إلى قاعدة الخرطوم الجوية بجانب أرتال من القوات البرية والمركبات التي وصلت بحرا.

وأفاد الإعلام العسكري أن مناورة “حماة النيل” تأتي امتدادا للتعاون التدريبي المشترك بين البلدين وقد سبقتها “نسور النيل 1 و2”.

وتابع قائلا: “تهدف جميع هذه المناورات إلى تبادل الخبرات العسكرية وتعزيز التعاون وتوحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين”.

وفي أواخر مارس الفائت أجرى كل من الجيش المصري والسوداني مناورات عسكرية في مروي بشمال السودان لإدارة العمليات الجوية، بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة في البلدين، وذلك بعد أشهر قليلة من مناورات مماثلة.

وتأتي المناورات العسكرية المشتركة بين السودان ومصر، في ظل تصاعد التوتر بشأن تعبئة وإدارة سد النهضة، مع اقتراب موعد هطول الأمطار الذي تقول إثيوبيا أنها ستبدأ خلاله الملء الثاني بمقدار 13.5 مليار متر مكعب.

وارسل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، تهديد صريح، في مارس الماضي لإثيوبيا قائلا “لن يستطيع أحد أن يأخذ نقطة ماء واحدة من مصر”، مشدداً على أن “ذراع مصر طويلة وقادرة على مواجهة أي تهديد”، مشيراً إلى أن المساس بمياه مصر خط أحمر وسيؤثر على استقرار المنطقة بالكامل.

وأشار إلى أنه “سيحدث عدم استقرار إقليمي لو انتهك أحد حقوق مصر المائية”.