هشام المشهداني.. ناشط مدني يُغتال شمالي بغداد على يد مجهولين

أفادت مصادر صحفية اليوم السبت، بأن مسلحين مجهولين اغتالوا الناشط المدني هشام مشهداني في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد .

حيث أكد مراسل وكالة روسيا اليوم أن”مسلحين اغتالوا الليلة الماضية الناشط المدني هشام المشهداني في قضاء الطارمية شمالي العاصمة العراقية، حيث مقر إقامته”.

كما أشار إلى أن “المشهداني يرأس مجموعة شبابية تطوعية تدعى (شباب الطارمية) تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية وتنفيذ حملات إغاثية”.

وفي سياق اخر كانت قد عثرت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقي في وقت سابق ، على صواريخ جهنم من مخلفات تنظيم “داعش” الارهابي في محافظة الانبار.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان، انه استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة اكدت وجود مخبأ يضم مجموعة من الصواريخ في صحراء الحريجية ب‍الانبار تم على أثرها وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تحرك مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة ٣٩ نحو المخبأ” .

حيث تم ضبط ٣٣ صاروخ جهنم محلي الصنع، بداخل المخبأ يعود لعصابات “داعش” الارهابية.واشار البيان الى ان مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير المواد تحت السيطرة.

من جهة اخرى، حددت قيادة العمليات المشتركة، استراتيجيتها في مواجهة تهديدات “داعش” وطرق تسلله، فيما كشفت عن تنفيذ ضربات في قاطع نينوى أسفرت عن تدمير أنفاق.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن القوات الأمنية تنفذ ضمن إجراءات استراتيجية لمواجهة التهديدات عمليات نوعية استباقية تشرف عليها قيادة العمليات المشتركة بالتخطيط والاستعداد لضرب تنظيم “داعش” الإرهابي وإدامة الضغط على الإرهابيين.

وأضاف، أن “داعش” يستغل بعض الثغرات الأمنية للتحرك على الحدود مع سوريا ويتم التصدي له بالعمليات الأمنية المستمرة، لافتاً إلى أن “داعش” يحاول العودة، لكن التخطيط الكبير والجهد الاستخباري والتغيير بالتكتيك النوعي من قيادة العمليات المشتركة يتلاءم مع حجم التهديد.

وعن العمليات المنفذة ضد “داعش” في الآونة الأخيرة قال الخفاجي، إن طيران ما يسمى بـ”التحالف الدولي” وجه ضربات استهدفت أهدافاً تابعة لـ”داعش” في قاطع نينوى ضمت انفاقاً أسفرت عن تدميرها ومقتل 5 من الإرهابيين رصدوا وهم يدخلون الأنفاق.

The post هشام المشهداني.. ناشط مدني يُغتال شمالي بغداد على يد مجهولين appeared first on Souk Ukkaz News.

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