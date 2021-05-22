جو بايدن: السلام في الشرق الأوسط مرهون بالاعتراف بحق أسرائيل

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لن يكون هناك سلام في منطقة الشرق الأوسط إلى أن تعترف المنطقة بحق إسرائيل في الوجود.

وأكد بايدن خلال مؤتمر صحفي له، يوم الجمعة، أنه ليس هناك أي تغيير في التزامه بدعم إسرائيل، وأن الحزب الديمقراطي لا يزال يدعمها.

واعتبر بايدن أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتسوية النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأضاف أنه يسعى لتخصيص حزمة مساعدات لإعادة إعمار قطاع غزة.

ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس المعلن عنه امس الجمعة.

الجدير بالذكر ان خلال الأيام الماضية، قادت مصر جهودا دبلوماسية مكثفة عبر عواصم العالم، حتى نجحت في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين حماس وإسرائيل فجر الجمعة بعد 11 يوما من التصعيد، بما جنب غزة والمنطقة الانزلاق أكثر إلى مربع العنف.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه تحدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الأوضاع في فلسطين.

وأضاف بايدن خلال كلمة له من البيت الأبيض: «تحدثت مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومصر أبلغتنا بموعد وقف إطلاق النار في غزة».

وتابع: «وتحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأكدت ضرورة وقف كافة الأعمال العدائية، وقد وافق على ذلك ووافقت القوى المسلحة بغزة».

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن مصر ودولا أخرى بذلت جهودا مهمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، معربًا عن شكره للرئيس السيسي ومصر عن دورها المحوري في التوصل لوقف إطلاق النار.

وقال بايدن: «الولايات المتحدة ملتزمة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتقديم مساعدات إنسانية وعاجلة لغزة».

وعلمت النيورك تايمز – بحسب ما أوردته في تقرير إخباري اليوم السبت – أن إدارة بايدن ستقوم بالتنسيق مع الأمم المتحدة بشأن كل ما يلزم لإعادة إعمار قطاع غزة و إزالة آثار الدمار التي خلفتها الحرب.

وقالت إنه من المتوقع أن تدرس إدارة بايدن مبادرات أخرى وضعها خبراء الدبلوماسية الأمريكية للوصول إلى اتفاق سلام واسع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ينطلق من “رؤية جديدة” لقضية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

كما كشفت مصادر مطلعة في إدارة بايدن لصحيفة نيويورك تايمز- رفضت التعريف بها- عن أن تركيز الإدارة الأمريكية سينصب في المرحلة المقبلة على دراسة الكيفية التي يمكن معها بناء تحالفات جديدة.

بين إسرائيل والبلدان العربية حتى وأن تأسست تلك التحالفات على ما سبق وأن تحققت بداياته في العام الماضي