السودان يواصل حملاته التطعيمية لمكافحة فيروس كورونا في الولايات

نفذت ادارة الصحة بمحلية القطينة ولاية النيل الأبيض الحملة الوقائية الأولي ضد فيروس كورونا في السودان وذلك بالتعاون مع لجنتي التغيير والخدمات والمقاومة بمنطقة السيال

واستمرت الحملة لمدة يومين تم خلالها تطعيم 250 مواطنا من كبار السن ومصابي الامراض المزمنة , فضلا عن تطعيم الكادر الطبي بالمستشفي بلقاح كورونا .

وأثنى عضو لجنة المقاومة بمنطقة السيال طارق الزاكي على جهود وزارة الصحة الإتحادية والولائية والكوادر الطبية بمحلية القطينة واعتبر الحملة بمثابة النجاح لحكومة الفترة الإنتقالية .

وطالب حكومة الولاية بالمزيد من الإهتمام بالجوانب الصحية بالسيال خاصة فيما يتعلق باستكمال مستشفى السيال كما نبه الي ان المستشفى تم تصديقها منذ اكثر من سبع سنوات وقال انها لم ترى النور .

وجدد طارق مناشدته لوالي ولاية النيل الابيض ووزيرة الصحة بالولاية بوضع المستشفى عين الاعتبار لأهميتها

في المنطقة خاصة في فصل الخريف، لافتا الي أن أكثر من سبع وثلاثين قرية تعتمد كليا في الخدمات الصحية على مستشفى السيال .

الجزيرة

أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة في التقرير الوبائي اليومي لجائحة كورونا الموجه الثانية في السودان عن تسجيل 7 إصابات موجبه جديده بكورونا وتعافي 8 حالات و4 وفيات يوم أمس.

وأوضح التقرير التراكمي لجائحة كورونا الموجه الثانيه في السودان للفتره من 22 أكتوبر 2020م حتي20 مايو 2021م عن تسجيل 3776حالة إشتباه إصابة بفايروس كورونا منها 1956 حالة موجبه

و407 وفاة وتعافي 1447حاله و 67حاله موجبه في الحجر المنزلي و35 مريض في مركز العزل .

وناشد مدير عام وزارة الصحة مواطني الولايه بضرورة الإلتزام بالموجهات الصحيه التي تنزلت من وزارة الصحة الإتحادية والولائية للحد من الإصابة بفايروس كورونا .

وفي ذات السياق وافق مجلس عمداء جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا على إستمرار الدراسة إلكترونياً في ظل الظروف الصحية الراهنة.

وشدد مدير الجامعة البروفيسور عوض سعد حسن على ضرورة التأكد من رفع المقررات كاملة بالمنصة الإلكترونية.

جاء ذلك فى إجتماع مجلس العمداء الذي عقد اليوم بالقاعة الكبرى بمجمع الكليات الطبية برئاسة البروفيسور عوض سعد حسن مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وقد صادق الإجتماع بكامل عضويته على التقويم الدراسي الذي تم استعراضه من قبل أمانة الشؤون العلمية.

من جهة أخرى طاف العمداء على المعامل والمشرحة والمكتبة والقاعات الدراسية وأشادوا بمبنى المجمع الطبي الذي يضاهي مباني الكليات الطبية بالجامعات الأخرى وبالمستوى العالي في التصميم والتنفيذ