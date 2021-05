مصر .. الصحة تقترب من طرح مطعومها الخاص ضد كورونا

أكدت هالة الزايد ، وزير الصحةفي مصر ، أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على إنتاج اللقاح المصري الأول المضاد لفيروس كورونا المستجد .

و قالت الزايد خلال مداخلة هاتفية مع أحد المقدمين التلفزيونية أنه “تم استقبال عدد من الخبراء في شهر سبتمبر الماضي، وأجروا تقييما للمصنع الخاص بالوزارة، قبل السماح لها بتصنيع اللقاح محليا ” .

و أضافت أنه تم التفاوض مع الشركات الدولية المختصة بإنتاج اللقاح ومنها (سينوفاك) الصينية، للتصنيع المحلي للقاح” ، وفقاً لروسيا اليوم .

و أشارت إلى أن الصحة المصرية استقبلت اليوم الدفعة الأولى من المواد الخام، لتصنيع لقاح (سينوفاك) الصيني بمصر، بإجمالي 1400 لتر .

كما بينت الزايد أن هذه الكمية تكفي لتصنيع نحو مليوني جرعة من اللقاحات، ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، والشركة الصينية .

أكدت وزارة الصحة في مصر رصدها لـ 52 حالةوفاة ، إضافة إلى 1148 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة فقط .

حيث قال خالد مجاهد ،المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في تقريره الوبائي اليومي أنه “تم تسجيل 52 حالة وفاة بين المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 14611 ″.

كما أشار إلى أنه ” تم تسجيل 1148 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ليصل عدد الحالات المؤكد إصابتها منذ بدء الجائحة 251539 إصابة” ، وفقاً لما ذكرت قناة النيل .

وأردف أنه ” تم خروج 870 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ، حيث بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 185243 حالة” .

وفي وقت سابق كان قد أكد محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي في الصحة المصرية أن الشهر القادم سيشهد أول عملية تصنيع للقاح الصيني سينوفاك في مصر .

و أوضح عبد الفتاح أنه “تم تدشين عدد من مراكز التطعيمات العملاقة في البلاد، بحيث يصبح بالإمكان تطعيم عدد كبير من المواطنين في الوقت نفسه “.

ليضيف أن ” مركز اللقاح في أرض المعارض مكون من 96 عيادة وفرقة طبية، ويقبل عليه المواطنون من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وتصل قدرته الاستيعابية اليومية إلى 10 آلاف شخص ” .

