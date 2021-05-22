السودان .. برنامج (ثمرات) يكمل عمليات التحويل المالي لدعم الأسر وتغطية اربع ولايات

اكتملت اليوم عمليات تحويل المبالغ المالية المخصصة من الحكومة الانتقالية في السودان عبر برنامج دعم الأسر السودانية ثمرات لعدد (182,248) مائة واثنان وثمانون ألفاً ومئتان وثمانية وأربعون أسرة بولايات الخرطوم، كسلا والبحر الأحمر.

وبعد إكتمال المرحلة الأولى من تنفيذ برنامج ثمرات في السودان لدعم الأسر الفقيرة والتي شملت أربع ولايات، اكتملت الإستعدادات للإنطلاق بالبرنامج فى عشر ولايات أخرى تشمل النيل الأزرق، النيل الأبيض

، شمال، شرق وغرب وسط دارفور، شمال وجنوب وغرب كردفان وولاية سنار مع بداية الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم.

وتستمر عمليات التحويلات المالية للأسر التي أكملت التسجيل والتي يبلغ عددها حتى اليوم (414,680) أسرة بأربعة ولايات مع استمرار عمليات التسجيل للأسر التي لم تكمل بياناتها.

البنوك

الجدير بالذكر أن برنامج ثمرات قد أكمل تحويل المبالغ المالية المذكورة أعلاه عبر بنك الخرطوم، البنك السعودي السوداني، بنك الأسرة ،

بنك المزارع التجاري، وبنك الادخار والتنمية الاجتماعية من خلال المحفظة الإلكترونية وتم الدفع للمواطنين عن طريق شركات الاتصالات زين، ام تي ان وسوداني (Zain, MTN, Sudani)

عبر خدمة الهاتف المصرفي بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الاتصالات والتحول الرقمي،

بنك السودان المركزي وإدارة السجل المدني بوزارة الداخلية مع التأكيد على ضرورة إستخدام الطرق الإلكترونية لتحويل المبالغ المالية.

وإضافة إلى المبلغ الكلى المخصص لكل أسرة، يخصص برنامج ثمرات نسبة زيادة تقدر ب ٣.٥٪ من المبلغ الكلى

وهذه النسبة مخصصة للوكلاء ونقاط البيع لضمان عدم خصم اي مبالغ من الأسر في السودان مقابل خدمة السحب وايضاً لضمان تسليم المبالغ كاملة للأسر دون أي خصم.

ويعتمد برنامج ثمرات الرقم الوطني كمستند اساسي في جميع مراحل التنفيذ بداية بالتسجيل بالمراكز المخصصة بالوحدات الإدارية بالمحليات وتأتي أهمية الرقم الوطني في عمليات التدقيق و التحويلات المالية للأسر.

وتستند الإجراءات الخاصة بالتحويلات المالية عبر أرقام الهاتف المحمول على صحة بيانات المستفيدين في السودان عند التسجيل مع ضرورة التأكد

من أن أرقام الهواتف مسجلة بأسماء المستفيدين لمساعدة البرنامج للإسراع في التحويلات المالية لجميع الأسر مكتملة البيانات.