متحدث عسكري العراق يسعى لشراء منظومة دفاع جوي متطورة

كشف يحيى رسول،المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية،اليوم السبت، صحة الأنباء عن نية العراق شراء منظومة دفاع جوي متطورة، لافتا إلى أن وزير الدفاع العراقي زار أكثر من دولة للتباحث حول هذا الموضوع.

وقال رسول، ردا على سؤال لمراسل سبوتنيك خلال مؤتمر صحافي عقدته خلية الإعلام الأمني للناطقين باسم الأجهزة الأمنية في العراق، حول حقيقة الأنباء عن نية العراق شراء منظومة دفاع جوي متطورة في موضوع شراء منظومات الدفاع الجوي السيد وزير الدفاع زار أكثر من دولة وما يفيد بالتأكيد سنعمل على جلبه للقوات المسلحة العراقية.

وتابع رسول أما موضوع نوع المنظومة أو الدولة التي سيتم التعاقد معها فهذا تحدده اللجان الفنية المختصة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا في منظومة الدفاع الجوي العراقية.وأضاف رسول نعمل على بناء منظومة عسكرية متطورة من أحدث الأسلحة والمعدات وأيضا نعمل على بناء دفاع جوي عراقي وفقا لتوجيه السيد العام للقوات المسلحة والسيد معالي وزير الدفاع.

يشار إلى أن تقارير أميركية كانت أفادت في وقت سابق نقلا عن برلمانيين عراقيين بأن الحكومة العراقية تدرس المضي قدما بمناقشة شراء أنظمة “إس-400” الروسية للدفاع الجوي، إلا أن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أنها قد تفرض عقوبات عليها في حال قررت شراء الأنظمة الروسية.

وكانت موسكو قد أكدت العام الماضي مراراً، على استعدادها تلبية طلبات العراق فيما يتعلق بالتسليح والتعاون العسكري.

يذكر أن العراق يحاول شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية منذ عام 2017، إلا أن التهديد بفرض عقوبات اقتصادية من قبل الولايات المتحدة هو ما يعيق المفاوضات.

ويسعى العراق في الآونة الأخيرة إلى العودة مجددا إلى التسليح وبشكل خاص في سلاح الطيران ومنظومات الدفاع الجوي، لكن هناك عقبات دولية وأخرى محلية تقف عائقا في تحقيق هذا التوجه.