سعر الصرف و الذهب في سوريا .. الليرة مقابل العملات المحلية و الأجنبية

انخفض سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق الموازي في افتتاح تعاملات اليوم السبت مسجلاً 3140 ليرة للمبيع ، مقابل 3050 لللشراء .

و وفقاً لموقع الليرة اليوم الذي يرصد تقلبات السوق التصريفية الموازية ( السوداء ) ، فإن الليرة السورية سجلت 3825 مقابل اليورو ، و 838 مقابل الريال السعودي .

بينما وصل الدينار الكويتي إلى 10465 ليرة ، و الدرهم الإماراتي 855 ، بينما سجل الجنيه المصري 201 ليرة ، أمّا الليرة التركية فوصلت سعرها 373 ليرة سورية .

هذا و وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراط إلى 142,365 ليرة سورية ، في حين أن عيار 21 قيراط سجل سعر 165,995 ليرة للغرام الواحد .

و في الساحة الاقتصادية ، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم قانوناً يقضي بمنح إعفاءات جمركية وضريبية غير مسبوقة للمشاريع الاستثمارية بغية تشجيع الاستثمار في سوريا.

وقالت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، في بيانٍ لها، عبر “فيسبوك”، إن القانون الجديد الذي يحمل رقم 18 لعام 2021، يضمن دعم الاستثمار في سوريا وتحقيق بيئة استثمارية تشجع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس الاستثمارات، والمشاريع الصناعية و الإنتاجية الكبيرة، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن فرص عمل جديدة تعتمد على الخبرات، والمهارات البشرية السورية”.

وأضافت، إن “قانون الاستثمار الجديد، يركز على العدالة في منح فرص الاستثمار، ومنع احتكاره، وتبسيط إجراءاته الإدارية، ويمنع هذا القانون إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع، أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي“.

ووتابع في بيانها، إن “القانون الجديد يمنح إعفاءات جمركية وضريبية غير مسبوقة للمشاريع الاستثمارية، إذ ألغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات، وخطوط الإنتاج، ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري”.

وفيما يتعلق بمشاريع الانتاج الزراعي والحيواني، لفتت الرئاسة السورية، إلى أنه “تم اعفائها بالمطلق من الضريبة على الأرباح، بالإضافة لإعفائها من الرسوم الجمركية المترتبة على المستوردات من أدوات وتجهيزات إنتاج”.

وبموجب قانون الاستثمار الجديد، ستُعفى “مشاريع المجمعات السياحية والفنادق والمطاعم، ومنشآت الترفيه، ومشاريع الخدمات السياحية من جميع الرسوم الجمركية والمالية”.

The post سعر الصرف و الذهب في سوريا .. الليرة مقابل العملات المحلية و الأجنبية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ