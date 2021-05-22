وفد روسى قادما من موسكو لمراقبة الانتخابات فى سوريا

شكل مجلس الفيدرالية الروسي وفدا من المراقبين للانتخابات الرئاسية السورية برئاسة السيناتور سيرغي موراتوف، حسبما صرح رئيس اللجنة الدولية للمجلس غريغوري كاراسين.

وأضاف كاراسين، سيضم الوفد أربعة أعضاء هم: سيرغي موراتوف الذي سيرأس الوفد، وفاديم دينجين، وأوليغ سيليزنيف، ومستشار موظفي اللجنة الدولية أندريه كولينكو.

وتابع كاراسين “أن وفد المراقبين سيضم أيضا ممثلين عن الغرفة العامة لروسيا، وهم مكسيم غريغورييف وميخائيل أنيشكين”.ومن المقرر أن يحضر أعضاء الوفد أثناء التصويت في مراكز الاقتراع، وأثناء فرز الأصوات، من أجل نقل المعلومات إلى المجتمع الدولي حول كيفية إجراء الانتخابات في سوريا.

وأعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما (مجلس النواب) الروسي، ليونيد سلوتسكي، في وقت سابق، أن الدوما تلقى دعوة من مجلس الشعب السوري لإرسال مراقبين إلى الانتخابات الرئاسية السورية المزمع عقدها في 26 أيار/ مايو المقبل.

وجرت الانتخابات السورية في الخارج يوم أمس الخميس، ولمدة يوم واحد، وبدأ الاقتراع في الساعة السابعة صباحا وانتهى عند السابعة من مساء من نفس اليوم.

وتشير مختلف التوقعات والترجيحات داخل سوريا وخارجها، إلى أن هذه الانتخابات لن تأتي بمفاجآت، وأن حظوظ الرئيس الحالي في الفوز والبقاء في السلطة لسبع سنوات مقبلة هي الأقوى.

يذكر أن الأزمة السورية المتواصلة منذ 10 سنوات، كلفت البلاد مئات الآلاف من القتلى والمصابين وذوي الإعاقات الدائمة، وملايين النازحين والمهجرين في الداخل والخارج، إلى جانب تدمير مختلف القطاعات الحيوية والإنتاجية في البلاد، وانتشار الفقر والبطالة.

يذكر أن هذه الانتخابات هي ثاني انتخابات رئاسية تعددية في سوريا حسب الدستور السوري الجديد، الذي تم إقراره في استفتاء شعبي مطلع عام 2012، ومن المقرر أن يدلي السوريون في الداخل بأصواتهم لانتخاب رئيس الجمهورية في 26 مايو/ أيار الجاري.وصوت السوريون في الخارج، في الانتخابات التي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين هم: بشار الأسد، ومحمود مرعي، وعبد الله عبد الله.