مرفأ بيروت .. حريق كبير يشتعل في محيط المرفأ

أشارت بعض الوسائل الإعلامية المحلية إلى مشاهدة أعمدة دخانية في محيط مرفأ بيروت ترافقت مع سماع أصوات مفرقعات قوية جداً .

حيث أوضحت إحدى المحطات المحلية أن الدخان ناتج عن اشتعال أحد البساتين المجاورة لأرض مرفأ بيروت ، مشيرةً إلى أن مستودعات المرفأ سليمة ،( رابط فيديو ) .

هذا و قال قائد الدفاع المدني أن الفرق المختصة سيطرت على الحريق الذي اندلع في أرض مجاورة للمرفأ بشكل كامل ، دون تسجيل أي أضرار مادية أو بشرية ، وفقاً للعربية .

و الجدير بالذكر أن مرفأ بيروت شهد في الرابع من شهر آب / أغسطس 2020 إنفجاراً ضخماً ناتج عن إشتعال مادة نترات الأمونيوم شديدة الإنفجار .

وفي بداية الشهر الفائت ، قامت شركات ألمانية ، بتقديم عرض لإعادة إعمار مرفأ بيروت والمناطق المحيطة منه، والمقترحات تشمل أماكن سياحية ومتحف للعامة.

وخلال مؤتمر صحفي عقد بوجود الشركات الألمانية، بعد زيارة استمرت لمدة يومين إلى لبنان، قال الياس أسود، رئيس مجلس الأعمال اللبناني – الألماني، إن “المشروع المقترح لإعادة إعمار مرفأ بيروت ينطوي على ثلاثة أولويات، انطلاقاً من موقع المرفأ وأهميته لجهة حركة الاستيراد والتصدير إلى لبنان ومنه، مشدداً على ضرورة أن يستعيد المرفأ مكانته كبوابة رئيسية بين أوروبا والمشرق”.

وأشار أسود في المؤتمر بحسب موقع “سبوتنيك”، إلى أن “المشروع المقترح يتضمن إعادة تأهيل المرفأ بما يشمل ادخال العناصر التكنولوجية الضرورية لرفع قدرته، واعادة تصميم العمل البحري التقليدية على أسس عصرية حيث يمكن للأتمتة أن تسرع دورة العمل في المرفأ سواء لجهة النقل والتخزين والمعاملات الإدارية ذات الصلة”.

وأضاف أسود لافتاً الى أن الاقتراحات تتضمن أيضاً استثمار الأماكن غير المستخدمة في المرفأ لتوسيع نشاطه بما يشمل مرافئ سياحية من قبيل تخصيص مساحات خضراء واقامة متحف يكون مفتوحاً للعامة.

كما قال من جهته، محافظ بيروت مروان عبود: “كنا نظن أن المستقبل أغلق أمامنا في العاصمة بيروت، إلا أن البعض أتى وقال إننا نستحق أن نعيش، وقالوا لنا أن ألمانيا وأوروبا مستعدة للتعاون معنا، وبيروت هي لؤلؤة الشرق بالنسبة لنا والأوروبيين الذين لا يحبون أن يقيموا شيئا في الشرق الأوسط إلا من خلال بيروت”.

وأكد المحافظ عبود: “نرحب بهم وبكل من يريد مساعدة بيروت ونقول أهلا وسهلا بمبادراتكم التي يثمنها الشعب اللبناني وينظر لها نظرة شكر للأوروبيين عموما والألمان خصوصا”.

وخلال تصريح صحفي لوزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ميشال نجار، قال: إن “الحكومة الحاليّة لا يمكنها أن تقرر، فهذا الأمر يحتاج إلى حكومة قائمة وليس حكومة تصريف أعمال، وهذا مشروع سيذهب بالنتيجة كمشروع قانون من الحكومة إلى مجلس النواب “.

