السودان .. اللجان التسيرية لغرف المصدرين تضع خطتها لمعالجة ازمة الصادر والوارد

أكد رئيس اللجنة التسييرية للغرفة القومية للمصدرين في السودان عمر بشير طه إن تسريع إجراءات الصادرات والواردات هدف استراتيجي لن يتم التنازل عنه أبدا .

وقال عمر في الاجتماع الذي عقد مع اتحاد وكلاء التخليص بمدينة بورتسودان اليوم إن أنظمة العمل هدف استراتيجي ثاني

ولابد أن تكون شفافة وعادلة مشيرا الى أن تلك الأهداف تتوافق مع الكل وقال إن العمل لا يسير الا اذا كان هناك مخلصين يعلمون تماما أنهم شركاء في سلسلة الإنتاج التي تبدأ من المنتج .

من جهتهم استعرض وكلاء التخليص المشاكل التي تواجههم والتي تتمثل فى قلة الكادر البشري الذي لا يتجاوز 5% ورداءة الشبكة

وتوقفها وعدم وجود حوسبة وقلة المعامل والقرارات المفاجئه بإيقاف الإجراءات المالية، كما أشاروا إلى ضرورة نقل مكتب الجمارك الخاص بالصادرات من الميناء الشمالي إلى الميناء الجنوبي .

اتفاق

واتفق المجتمعون على توقيع مذكرة تفاهم مشتركة للوصول إلى حلول ناجعة للمشاكل التي تواجه الشركاء التجاريين وغير التجاريين.

وأوضح عضو المكتب التنفيذى لغرفة المستوردين عبد العظيم حسب الرسول ان كل مخرجات الزيارة سوف تنقل بالتدريج إلى كل

وزير حسب اختصاصه ثم تؤخذ كل هذه الوزارات إلى رئيس الوزراء ومن ثم رئيس الآلية الاقتصادية النائب الأول لمجلس السيادة للخروج برؤية معالجة مشتركة للفترة الانتقالية.

ومن اكبر المشاكل التي وضعوا عليها الضو عدم وجود حوسبة وقلة المعامل والقرارات المفاجئه بإيقاف الإجراءات المالية، كما أشاروا إلى ضرورة نقل مكتب الجمارك الخاص بالصادرات من الميناء الشمالي إلى الميناء الجنوبي .

واتفق المجتمعون على توقيع مذكرة تفاهم مشتركة للوصول إلى حلول ناجعة للمشاكل التي تواجه الشركاء التجاريين وغير التجاريين.

وايضا من العوائق التي تواجه المخلصين في السودان والتي تتمثل فى قلة الكادر البشري الذي لا يتجاوز 5% ورداءة الشبكة