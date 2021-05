حسن الرداد يُكرم ذكرى الراحل سمير غانم بهذه الطريقة اللافتة

أكرم الفنان المصري الشاب حسن الرداد ذكرى الفنان الكبير الراحل سمير غانم عبر حسابته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام” من خلال وضعه صورة والد زوجته الذي توفي مؤخرًا.

وتفاعل جمهور الفنان حسن الرداد بصورة كبيرة مع صورة الراحل سمير غانم، والد زوجته إيمي، معتبرين أنها لفتة مقدرة من الفنان الشباب تجاه أحد أهم رموز الكوميديا في العالم العربي، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وشهدت جنازة الفنان الراحل تواجد عدد كبير من نجوم الفن والإعلام لتقديم واجب العزاء على المقابر، من بينهم محمد حماقي، هاني رمزي، عمرو سعد، حمادة هلال وآخرون.

وتوفي سمير غانم يوم الخميس الماضي بعد وعكة صحية ألمت به مؤخرًا بمعاناته في خلل في وظائف الكلى، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ84 عامًا.

وأبصر سمير غانم النور في يوم 15 يناير من العام 1937، وتخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، حيث دخل عالم الفن عبر فرقة أضواء المسرح غلى لمع نجمه وأصبح أحد رواد عالم الكوميديا في مصر والعالم العربي.

على صعيد متصل، أعلن يوم أمس الجمعة عن تدهور الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز في الساعات الأخيرة، بعد علمها بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم.

وذكرت وسائل الإعلام المصرية، نقلاً عن الأطباء المتابعين لحالتها، أن تدهورالحالة الصحية جاء وفقا”لمعدل الأكسجين في دم دلال عبدالعزيز انخفض بنسبة 20%، مؤكداً أنها طلبت حضور جنازة سمير غانم رغم مرضها، ولم يتحدد حتى الآن بشكل نهائي موقفها رغم إلحاحها الشديد على التواجد في جنازة زوجها.

وكانت وسائل الإعلام المصرية نقلت عن مصدر طبي قوله إن “الفنانة دلال عبدالعزيز تعاني من فشل رئوي، وتوضع على جهاز تنفس صناعي”.

وأضاف في وقت سابق أنه “لم يتم إعلام الفنانة دلال عبدالعزيز بوفاة زوجها الفنان سمير غانم”، لافتا إلى أن “مسحتها الأخيرة ما زالت إيجابية”، مشيراً إلى أن الأخبار السيئة قد تفاقم من تدهور حالتها، إلا أنه قد تم إعلامها فيما بعد بوفاة رفيق حياتها، الذي ارتبطت به بقصة حب استمرت 37 عاماً، رُزقا خلالها ببنتيهما الفنانتين دنيا وإيمي.

