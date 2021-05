استقرار اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت

شهدت اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني بعد مؤتمر باريس استقرارا ملحوظا في التعاملات البنكيه والسوق الأسود.

حيث استقرت اسعار الدولار الامريكي امام الجنيه السوداني اليوم السبت بمتوسط سعر صرف الدولار الامريكي 420 جنيها فيما تباين سعر البيع مابين 423-430 جنيها فيما بلغ سعر الدولار التأشيري لدى البنك المركزي 410.03520جنيها .

هذا و يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير .

العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان sudanakhbar.com الدولار الامريكي 420.00 جنيها الريال السعودي 113.00 جنيها الدرهم الاماراتي 115.00 جنيها اليورو 515 جنيها الجنيه الاسترليني6 600.00 جنيها الجنية المصري 27.00 جنيها الدينار البحريني 1140 جنيها الريال القطري 114.0 جنيها أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت

سعر صرف الدولار الامريكي والريال السعودي مقابل الجنية من السوق الاسود اليوم السبت

العملة سعر الصرف دولار امريكي 420.00 جنيه للشراء

423 جنيه للبيع ريال سعودي 113.00 جنيه للشراء

115.00 حنيه للبيع

السودان.. حملة لمقاطعة اللحوم بسبب زيادة الأسعار

هذا وقاد عدد من الناشطين في السودان، الايام الماضية حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف مقاطعة اللحوم، من أجل محاربة جشمع وطمع التجار.

هذا وقد أفادت مصادر من السودان أن حملة المقاطعة وجدت استجابة من المواطنين، الأمر الذين قالوا أنه سيقود إلى تراجع أصحاب الملاحم عن أسعارهم، على حد قولهم، وفقاً لـ“السوداني”.

يذكر أن سعر كيلو اللحم الضان وصل إلى 2500 جنيه، والعجالي إلى 2000، فيما أكد صاحب ملحمة أن الأسعار تمضي في زيادة مستمرة.

وفي مطلع شهر مايو الجاري، أصدر وزير التجارة والتموينفي السودان، علي جدو آدم بشر، قراراً بتشكيل لجنة عليا برئاسته لرقابة الأسواق وضبط الأسعار.

هذا وقد حدد قرار وزير التجارة في السودان، ضرورة القيام بحملات رقابية تفتيشية مستمرة على الأسةاق في الخرطوم.

على أن ينتقل العمل بذات النسق في الولايات لاحقاً، بالإضافة للتأكد من وضع ديباجات الأسعار على السلع، بحسب ما أورد “سونا”.

هذا إلى جانب التأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية للسلع، فضلاً عن توعية المواطنين بحقوقهم كمستهلكين وفقاً للقاونون.

من جهته كشف الحزب الشيوعي السوداني عن تحذيره من انفجار الأوضاع بالبلاد نتيجة لسوء الظروف المعيشيةالتي أصبحت في غاية الصعوبة.

