بالفيديو: الفنانة بلقيس ترقص في حفل عيد ميلاد إبنها تركي

إحتفلت الفنانة بلقيس بعيد ميلاد ابنها، تركي، من زوجها، رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف الذي رفعت ضده قضية خلع مؤخراً.

حيث نشرت بلقيس، مقطع فيديو، في صفحتها الرسمية علي إنستغرام، بمناسبه عيد ميلاد ابنها، وهي ترقص بعفوية ومرح في مشهد حصد آلاف الإعجابات.

كما شاركت بلقيس، مقطع فيديو آخر وهي ترقص مع رجل استعراض يرتدي لباس البهلوان، علقت عليه قائلة: “الجلوس مع الأطفال متعة. تسلّينا كثير في حفلة تركي”.

ونشرت المغنية اليمنية، أيضا صورة على حسابها احتفلت فيها بحصد 10 ملايين مشاهدة لأغنيتها الجديدة “ممكن” والتي غنتها مع الفنان العراقي، سيف نبيل.

وفي السياق، أكدت المطربة اليمنية بلقيس فتحي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سر غياب زوجها رجل الأعمال سلطان عبد اللطيف عن احتفالاتها وكواليس أعمالها، قائلة بأنها رفعت عليه قضية خلع.

وخلال مداخلة هاتفية للفنانة بلقيس عبر برنامج MBC trending ، صرحت فتحي لجمهورها أنها رفعت قضية خلع ضد زوجها، دون أن تأتي على ذكر الأسباب بحسب نيوز فور مي.

وأشارت خلال المداخلة إلى أنها لا تستطيع الخوض في تفاصيل القضية وأسباب الانفصال، منوهة إلى ابنهما تركي أجمل هدية في العالم تجمعها مع سلطان لذلك لا تستطيع ذكر المزيد من التفاصيل.



وقالت فتحي للإعلامي صبحي عطري:”أنا رافعة قضية خلع من فترة في المحاكم الإماراتية وكلي ثقة في القضاء.. والصراحة ما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أتكلم أكتر في الموضوع“.

وتابعت بلقيس في مداخلتها الهاتفية: ”بيناتنا أجمل هدية في العالم اسمها تركي.. وما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أخوض أكتر في الموضوع.. وإن شاء ربنا يسهل“.

الجدير بالذكر أن بلقيس وسلطان تزوجا في العام 2018 وأقاما حفل زفاف وصف بالأسطوري نظراً إلى فخامة التحضيرات التي تخللته.

وكانت قد احتفلت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، في 17 أغسطس الفائت،إذ شاركت جمهورها بلقطات مصورة من الحفل.

وقدمت بلقيس رقصة مع زوجها برومانسية على وقع أنغام أغنية ”أحبك“ للفنان الإماراتي حسين الجسمي، كما قبلت المطربة الشابة زوجها في فيديو آخر.

وفي السياق، نشرت ”بلقيس“، عبر حسابها الرسمي على الانستغرام، صورة برفقة زوجها، عقب الاحتفال وأمامهما كعكة عيد الميلاد، تحمل صورة أسد وتاج ذهبي.

