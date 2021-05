روسيا ترسل وفدا لمراقبة الانتخابات الرئاسية السورية

أقر المجلس الفيدرالي الروسي أنه سيرسل وفدا من المراقبين للانتخابات الرئاسية السورية، برئاسة السيناتور سيرغي موراتوف، حسبما صرح رئيس اللجنة الدولية في المجلس غريغوري كاراسين.

حيث يأتي ذلك في إطار تلبية الدعوات التي وجهها مجلس الشعب السوري، لبرلمانات العديد من دول العالم، لمراقبة الانتخابات الرئاسية السورية، التي ستجري الأربعاء القادم، في 26 مايو الجاري.

كما أضاف كاراسين، أن الوفد سيضم 4 أعضاء هم سيرغي موراتوف الذي سيرأس الوفد وفاديم دينجين وأوليغ سيليزنيف ومستشار اللجنة الدولية في المجلس أندريه كولينكو.

وكشف رئيس اللجنة الدولية في المجلس غريغوري كاراسين أن وفد المراقبين الروس، سيضم أيضا ممثلين عن المجلس الاجتماعي الروسي، وهم مكسيم غريغورييف وميخائيل أنيشكين.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشعب السوري، كان قد وافق نهاية شهر أبريل الماضي، على دعوة “عدد من برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، لمواكبة عملية انتخاب رئيس الجمهورية”، و”الاطلاع على مجريات سيرها”.

وتعتبر هذه الانتخابات الرئاسية في سوريا، الثانية من نوعها منذ اندلاع الحرب السورية، حيث فاز الرئيس السوري بشار الأسد في انتخابات عام 2014، بنسبة 88 بالمئة.

كما تشير مختلف التوقعات والترجيحات داخل سوريا وخارجها، إلى أن هذه الانتخابات لن تأتي بمفاجآت، وأن حظوظ الرئيس الحالي في الفوز والبقاء في السلطة لسبع سنوات مقبلة هي الأقوى.

ويذكر أن الأزمة السورية المتواصلة منذ 10 سنوات، كلفت البلاد مئات الآلاف من القتلى والمصابين وذوي الإعاقات الدائمة، وملايين النازحين والمهجرين في الداخل والخارج، إلى جانب تدمير مختلف القطاعات الحيوية والإنتاجية في البلاد، وانتشار الفقر والبطالة.

