نشر مواطن كويتي، نسخ من القرآن الكريم في الكويت خالية من سورة “النساء” بشكل كامل، في مقطع فيديو يخاطب فيه وزير الأوقاف الكويتي.

وقال المواطن الكويتي، في مقطع الفيديو : إن “المصحف ناقص من الأصل وغير مكتمل، ولا يوجد أي آثار لقطع الأوراق منه”.

كما وجه المواطن الكويتي، أسئلة إلي وزارة الأوقاف عن كيفية السماح بإدخال هذه المصاحف، وعدم التدقيق فيها، لخطورة ذلك، محذراً من تحريف في كتاب الله عز وجل.

من جانبها، أصدرت وزارة الأوقاف الكويتية بياناً، أشارت فيه إلي ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، من وجود نسخة خالية من سورة النساء، يمثل خطورة كبيرة.

وبحسب ماذكر في البيان، فقد وجه وزير الأوقاف الكويتي عيسى الكندري، خطاباً إلى الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، وذلك لتزويده بالرد على ما قامت به الهيئة من إجراءات بشأن وجود نسخة من القرآن في البلد الخليجي خالية من سورة النياء، وفقاً لما ذكر في موقع سبوتنك.

وفي ظاهرة غريبة في الكويت، عُلقت لوحات مثيرة تحتوي رموزا وحروفا مرفقة بعبارات تشير للقتل وإخفاء الجثث، في بعض شوارع الكويت.

واستنفرت الأجهزة الأمنية الكويتية للبحث عن المسؤول عن وضع هذه اللوحات، التي أثارت جدلا واسعا وسط المواطنين.

ونقلت صحيفة “الأنباء” المحلية، عن مصدر أمني عقب ورود بلاغ رسمي إلى مباحث حولي بشأن ظاهرة غريبة هذه اللوحات، قوله: “قد يكون ما جاء في اللوحة مرتبطا بقضية قديمة تم حسمها أو إغلاقها”.

وتداولت الحسابات الإخبارية ونشطاء بعضا من هذه اللوحات الملصقة على الأعمدة. وجاء في بعض هذه العبارات “قتلت ووضعت في سيارة”، وفي لوحة أخرى “قتلت ووضعت في حقيبة”، “أخي رماني بالشوزن”.

وقال اللواء المتقاعد حمد السريع إن هذه اللوحات منتشرة منذ ثلاثة أيام، وتم وضعها على أعمدة على طريق السالمي وفي حولي ومبارك الكبير، مشيرا إلى جهود وزارة الداخلية لبحث الموضوع وفك لغز هذه اللوحات.

وعبّر بعض المعلقين عن خوفهم من هذه الظاهرة، واعتبروها أشبه بالأفلام، وطالبوا السلطات بنشر الكاميرات في الشوارع.

فيما رجح بعضهم الآخر أن تكون هذه إشارة من الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة إلى جرائم القتل السابقة التي راح ضحيتها فتيات ونساء على أيدي أقاربهن.

The post الكويت..ظهور نسخ من القرآن الكريم خالية من سورة النساء appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ