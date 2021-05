علي الديك وحقيقة حصوله على مليون دولار من معمر القذافي

تحدث الفنان السوري علي الديك، خلال برنامج “شو القصة”، مع الإعلامية رابعة الزيات، عن مواضيع عديدة، أبرزها علاقته بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وعندما سُئل الديك، حول تلقيه مليون دولار أمريكي، من القذافي، لقاء الغناء له، نفى تلك الأنباء، موضحاً أنه التقى الزعيم الليبي الراحل لأول مرة في سوريا، داخل منزل الفنان دريد لحام، وأُعجب وقتها القذافي بصوت الديك، وطلب منه بعدها أن يأتي إلى مصر لمقابلته.

وحول انتمائه لأسرة فقيرة، نفى علي الديك ذلك، وقال إن والده يمتلك مطعماً كبيراً في محافظة اللاذقية، يقدر ثمنه بنحو مليون أو مليون ونصف المليون دولار، مضيفاً بأن “اللاذقية تعرف جيداً من هو “جميل الديك” الذي لطالما أمّن لنا حياة مليئة بالنعم، والكرم”.

وأشاد الديك، بعدد من الفنانين السوريين الذين يغنون اللون الساحلي الجبلي، مثل وفيق حبيب، وحسام جنيد، وثائر العلي، وغيرهم.

كما أشار الديك إلى أنه “مرتاح مادياً فوضعه المادي جيد للغاية لأنه لا يلعب القمار، ولا يشرب الخمور”، مؤكداً أنه “يحب استثمار أمواله في العقارات ويمتلك العديد منها”.

وأعلن علي الديك، أنه ينوي تحقيق وعده الذي قطعه لوالده، بالزواج وتأسيس عائلة قريباً، مشيراً إلى أنه ضد الزواج التقليدي.

يذكر أن علي الديك هو مواليد 1971، في منطقة رأس البسيط في قرية الزيتونة في محافظة اللاذقية شمال غرب سوريا، ولديه 7 أشقاء وشقيقات بينهم الفنانان حسين وعمار الديك.

المشوار الفني لعلي، بدأ في أواخر التسعينات وتحديداً عام 1997، وبدأت شهرته خارج سوريا في مطلع عام 2000 بفضل اللون الجبلي الأصيل، المنتشر في منطقة الساحل السوري، الذي يقدمه في أغانيه التي تتميز بخفتها وبإيقاع الدبكة السورية.

وبات لدى الديك سجل جيد بالأعمال فلديه أكثر من 180 أغنية، وخمس ألبومات غنائية منها ألبوم “منوعات، وألبوم أبو شحادة وألبوم “عيوش.

وبفضل اللون الجبلي والقروي البسيط الذي انتهجه الديك في غناءه حققت أغانيه شهرة واسعة داخل سوريا وخارجها في لبنان وبلاد المغترب بين الجاليات السورية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا وغيرها من الدول.

ومن أشهر الأغاني التي لاقت شهرة واسعة نذكر “الحاصودي”، و”الشهبندر”، و”عيوش”، و”حسنا”، و”الموعد”، و”ع كرومي لاقيني”، و”زمان الخير”، و”دي نامي”، و”يا حامل الشنينه”، و”وحياتك رح تندم”، و”هاتي الحطب يا جده”، و”الضيعة”، و”الناطور”، و”صايعين ضايعين”.

كما قدم علي الديك على “قناة الجديد” برنامج فني أسبوعي اسمه “غنيلي تغنيلك”، حقق شهرة واسعة جداً في سوريا ولبنان والوطن العربي.

