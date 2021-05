كريم بنزيما: عودتي إلى المنتخب الفرنسي مكافأة لمجهوداتي

أبدى النجم كريم بنزيما هداف نادي ريال مدريد عن سعادته العارمة بعودة مرة أخرى لتمثيل المنتخب الفرنسي خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية الصيف الحالي.

وأوضح بنزيما أنه معجم بصورة كبيرة بإمكانيات زميله في المنتخب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، لافتًا إلى تشوقه لمشاركته في خط الهجوم.

ونقل موقع (كووورة العربي) تصريحات كريم بنزيما التي أدلى بها إلى مجلة “أونزي مونديال” التي قال فيها إن تمثيل المنتخب الفرنسي مرة أخرى أمر يشرفني للغاية وأنه متحمس للغاية لخوض التجربة مرة أخرى.

وعن مشاركته خط الهجوم مع مبابي، أوضح نجم ريال مدريد أنه لا يكاد يصبر حتى يلعب بجوار مهاجم سان جيرمان، مشيرًا إلى الموهبة العالية التي يتمتع بها.

ومضى في القول: “أسلوب مبابي فريد للغاية، وأنا من كبار المعجبين بطريقة لعبه، أتمنى أن نحقق الانسجام المطلوب في الملعب، ولا أشك في قدرتنا على التفاهم”.

وأضاف: “من الأفضل ألا نغفل كذلك وجود لاعبين آخرين موهوبين في المنتخب الفرنسي آمثال جريزمان وجيرو وبوجبا وديمبلي وكومان وبن يدر، بهذه العناصر يمكن أن نشكل الخطورة على أي خصم، وهنا تكمن ميزة المنتخب”.

وفيما يخص عودته لتمثيل الديوك بعد غياب لأكثر من 5 سنوات، أكد ينزيما أنه يشعر بالسعادة والفخر، مؤكدًا انتظاره لهذه الفرصة طويلًا وأنه عمل بكل جهد ولن يستسلم بعدما جاءته هذه المفكافأة”.

وختم بالقول: “السعادة تعتريني، لا أطيق الانتظار للمشاركة في تدريبات المنتخب والمواجهات الرسمية مع زملائي الذين هم من أفضل اللاعبين”.

وفي شهر يناير الماضي قال المتحدث الإعلامي للمنتخب الفرنسي السابق إن اتخاذ قرار استبعاد بنزيما عن المشاركة مع الديوك كان من ضمنه أسباب عنصرية.

ونقل موقع (جول العربي) حديث فيليب تورنون، المتحدث السابق للمنتخب الفرنسي مع قناة “RTL” التي قال فيها إن المدرب ديشان غضب كثيرًا لما حدث.

وأضاف أن هنالك قواعد في كرة القدم يعتبرها ديشان خطًا أحمر وهو ما تم تخطيه في قضية بنزيما.

ومضى في القول: “كانتونا لعب دوراً أيضاً، بنزيما قال إن العنصرية لعبت دوراً في قرار استبعاده عن المنتخب الفرنسي وهذا لن ينساه ديشان، كان بالنسبة له قول ذلك لا يحتمل”.

وكانت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية والفرنسية طالبت المسؤولين في اتحاد الكرة بإيضاح الأسباب وراء استبعاد نجم ريال مدريد عن المنتخب الفرنسي.

