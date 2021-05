غزة.. جهود مصرية وأميركية لتثبيت التهدئة وبلينكن يزور المنطقة

وسط جهود مصرية وأميركية لتثبيته،إستمر وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة وإسرائيل في يومه الثاني في حين بدأت الحياة تعود بشكل تدريجي إلى قطاع غزة بعد 11 يوما من الحرب المتواصلة.

حيث صرح مسؤولون إن وسطاء مصريين تشاوروا مع الجانبين لتثبيت الهدنة، وزار وفدان أمنيان مصريان المناطق الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإسرائيل، وسعى الوفدان لمطالبة الجانبين بالالتزام بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار.

وبدأ وقف إطلاق النار قبل فجر أمس الجمعة؛ لينهي 11 يوما من القصف المتبادل عبر الحدود والذي تسبب في دمار جديد في غزة وأحدث هزة في إسرائيل وأيقظت مخاوف دولية من الانزلاق إلى صراع أوسع.

وصرح مسؤولون من حماس لرويترز إن مصر -التي توسطت لوقف القتال بدعم من الولايات المتحدة– أرسلت وفدا إلى إسرائيل أمس الجمعة لبحث سبل تثبيت وقف إطلاق النار على أن يشمل ذلك مساعدة الفلسطينيين في غزة.

كذلك أوضح المسؤولون أن أعضاء الوفد قاموا -منذ ذلك الحين- بجولات مكوكية بين إسرائيل وغزة وأن المحادثات استمرت اليوم السبت.

حيث أفادت صحيفة القدس بأن الوفد الأمني المصري غادر أمس قطاع غزة بعد لقائه قادة من حركة حماس لبحث تطورات وقف إطلاق النار ومطالب الفصائل بضرورة وقف الاستفزازات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى ومنع إخلاء حي الشيخ جراح.

واكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ أن وفدا أمنيا مصريا سيصل إلى مدينة رام الله اليوم لإجراء مشاورات مع القيادة الفلسطينية. وأضاف أن الوفد كان قد وصل إلى غزة يوم أمس وغادرها بعد أن بدأ اتصالات مكثفة مع كل الأطراف.

وفي وقت سابق، أفاد الرئيس الأميركي جو بايدن -أول أمس الخميس- إن واشنطن ستعمل مع الأمم المتحدة على تقديم مساعدات إنسانية ومساعدات لإعادة الإعمار في غزة مع ضمانات للحيلولة دون استخدام الأموال في تسليح حماس التي يعتبرها الغرب جماعة إرهابية.

وبالتوازي مع التحركات المصرية، يُنتظر أن يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة يومي الأربعاء والخميس القادمين، وذلك في إطار جهود واشنطن لترسيخ التهدئة في غزة، وفق ما أفادت به وكالة رويترز اليوم نقلا عن مصدر مطلع.

ولم ينشر المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون والفلسطينيون البرنامج الكامل لزيارة بلينكن.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت عن زيارته يوم الخميس قائلة إنه “سيناقش جهود الإعمار والعمل معا لبناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين”.

وأقر مصدر مطلع لرويترز إن زيارة بلينكن للشرق الأوسط ستشمل مصر التي توسطت في التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقيادة حماس في غزة، وكذلك الأردن.

