واشنطن بوست: السيسي أصلح صورته بعد حرب حماس وإسرائيل

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمكن من إصلاح صورته بسبب نجاح مساعيه في عقد الهدنة بين حماس وإسرائيل.

وأوضحت أن السيسي بذلك برهن على أهميته في المنطقة، رغمًا عن انتقاد الرئيس الأمريكي جو بايدن له في مناسبة سابقة بعد توليه السلطة، حينما وصفه بأنه “دكتاتور ترامب المفضل”، حسبما نقلت (روسيا اليوم).

وذكر مقال واشنطن بوست أن بايدن لم يجر اتصالا بالرئيس السيسي في أولى شهوره الأربعة من الرئاسة، مما يدل على “ازدراء غير مسبوق لحليف رئيسي في الشرق الأوسط”، كما جاء في المقال.

ومضت الصحيفة: “تمكن السيسي من استغلال الفرصة، ليثبت أن مصر لا تزال قادرة على لعب دور محوري في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بسبب الاتصالات الوثيقة مع حماس وإسرائيل”.

وأضافت بأن معظم المحللين والدبلوماسيين يرون أن المنتصر الوحيد من هذا الحرب هو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، مصطفى كامل السعيد، لصحيفة واشنطن بوست، إن السيسي أثبت للولايات المتحدة أن بمقدوره لعب دور مؤثر في سياسات الشرق الأوسط.

ولفتت الصحيفة إلى أن عددًا من النواب الأمريكيين كانوا قد طالبوا بخفض المعونة العسكرية التي تقدم إلى مصر سنويًا بقيمة 1.3 مليار دولار، حتى تصلح القاهرة ملفها المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان.

واستطردت بالقول إن الدور الأخير الذي لعبه السيسي حتى تتحقق الهدنة في فلسطين، من الممكن أن يقود إلى تغيير تلك الضغوطات التي تمارس على القاهرة.

وأكدت على تصريحات بايدن عقب وقف إطلاق النار، وإعرابه عن شكره إلى الرئيس السيسي ومجهودات فريق الوساطة للوصول إلى الهدنة، حيث جرى اتصالًا هاتفيًا بين الطرفين أكدا خلاله أهمية مواصلة التواصل فيما بينهم.

وأبدى عدد من القادة الأوروبيون عن سعادتهم بالدور الذي لعبه السيسي لوقف الحرب بين حماس وإسرائيل، معتبرين أن مصر لا تزال بمثابة القوة في الشرق الأوسط، رغمًا عن النظرة التي تؤكد بأن حكومة السيسي أكثر قمعية في التاريخ المصري الحديث.

حيث عززت مصر بذلك من دورها الإقليمي الذي بدأت بعض الدول في أخذه منها، مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، أو حتى روسيا وتركيا.

