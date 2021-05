ردت الفنانة المصرية إلهام شاهين، على الانتقادات التي طالتها بسبب ظهورها في صور وفيديوهات بحفل زفاف، بعد حضورها جنازة الفنان الراحل سمير غانم.

وقالت شاهين، في تصريحات لشبكة “سكاي نيوز عربية”: إن “الصور التُقطت قبل الوفاة بيومين في عشاء خاص مع بعض الأصدقاء في مطعم بالجونة وضيوفنا من سوريا“.

وأضافت شاهين: “لا أعلم لماذا تم تداول تلك الصور يوم الوفاة بالرغم من التقاطها من قبل، ولكن يمكن أن يكون هناك سبب تم تأخير تداولها بسببه”.

وتابعت الفنانة المصرية: “عدت إلى القاهرة فوراً بمجرد علمي بخبر الوفاة، كما أنني حضرت الجنازة والدفن”، مؤكدة أن “الفنان سمير فنان قدير وأسطورة عظيمة ترك حزن كبير في قلوبنا”.

ووجهت انتقادات واسعة إلى كل من إلهام شاهين ويسرا وغيرهم ممن حضروا جنازة الفنان الراحل صباح أمس الجمعة، ثم حضروا حفلات زفاف في المساء.

ودفع هذا الأمر الجمهور للهجوم على الفنانتان يسرا وإلهام شاهين، اللتين كان لهما نصيب الأسد من الهجوم، لأنهما صديقتين مقربتين من الفنانة دلال عبد العزيز زوجة الفنان الراحل سمير غانم، ولأنهما أيضاً حضرا في الجنازة صباحاً.

وظهرت الفنانة يسرا وهي ترقص في حفل زفاف، مساء يوم أمس، بفستان أحمر، مع الفنان المصري عمرو دياب، بينما جرى تداول صور للفنانة إلهام شاهين في حفل زفاف آخر، ضم أيضاً مشاهير ومغنين.

ونتيجة الهجوم العنيف الذي تعرضت له يسرا من رواد السوشال ميديا، اضطرت إلى إغلاق هاتفها الشخصي، وعدم الرد على أي مكالمات، بعدما حظرت التعليقات الخاصة بصورتها مع الفنان سمير غانم من مسلسل “شربات لوز”، والتي نشرتها عقب وفاته، عبر “إنستغرام”، ناعية إياه.

وتوفي الفنان المصري الكبير سمير غانم، يوم الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً، داخل أحد المستشفيات الكبرى في العاصمة المصرية، بعد صراع طويل إثر إصابته بفيروس كورونا.

وصرَّح الكاتب والمنتج المصري، أحمد الإبياري، معلناً عن رحيل الفنان المصري الكبير وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إذ كتب مودعاً: “مع السلامة يا سمير”.

وفي أول تعليق لعائلة الراحل كتب الإعلامي المصري، رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا غانم، ابنة الراحل، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا حبيبي”.

The post إلهام شاهين ترد على انتقادات ظهورها بحفل زفاف عقب جنازة سمير غانم appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ