ليفاندوفسكي يحفر اسمه بأحرف ذهبية في تاريخ الدوري الألماني

تمكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونخ بتسجيل اسمه بأحرف من ذهب في سجلات بطولة الدوري الألماني، بعدما تمكن تسجيل هدف بمرى فريق أوجسبورج، اليوم السبت، بالجولة الأخيرة.

وجاء هدف ليفاندوفسكي في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي انتهت بتفوق النادي البافاري بخماسية مقابل هدفين.

وبهذا الهدف بلغ رصيد أهداف ليفاندوفسكي التي سجلها في الدوري الألماني هذا الموسم إلى 41 هدفًا، ليتجاوز رقم جيرد مولر القياسي السابق.

وعادل الهداف البولندي رقم مولر خلال الجولة الماضية بعدما وصل إلى 40 هدفًا، وهو نفس الرقم الذي سجله هداف البايرن في موسم 1973-1972، حسبما أفاد (كووورة العربي).

وبدى أن ليفاندوفسكي سعيد للغاية بتحطيم هذا الرقم القياسي، وذلك باحتفاله المبالغ فيه بعدما إحرازه الهدف بمرمى أوجسبورج، منهيًا بذلك سلسلة من فرصه الضائعة خلال اللقاء.

وأصبح صاحب الـ32 عامًا قريبًا للغاية من إعلان تتويجه رسميًا بجائزة الحذاء الذهبي كأول مرة طوال مسيرته الاحترافية، والتي يحصل عليها أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويفصل ليفاندوفسكي 11 هدفًا عن صاحب المركز الثاني، وهو لوينيل ميسي، الذي لن يشارك في الجولة الأخيرة مع برشلونة، فيما يبتعد عن كريستيانو رونالدو بفارق 12 هدفًا مع تبقي مباراة واحده له مع يوفنتوس.

وفاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الخميس بجائزة أفضل لاعب في العام 2020 التي تمنحها “الفيفا” سنويًا.

وحاز البولندي على الجائزة بعد منافسته في القائمة النهائية لنجم برشلونة ليونيل ميسي رفقة نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، اللذان يعتبران من عمالقة اللعبة.

وقاد المهاجم البولندي فريقه بايرن ميونخ للتويج بخماسية تاريخية خلال الموسم الماضي، هي الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الألماني، والسوبر الأوروبي.

وحصد ليفاندوفسكي جائزة الهداف في بطولات الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الماضي.

وتعد هذه أول مرة يفوز فيها ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم منذ انطلاقها في العام 2016.

وكانت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، قد اضطرت لإلغاء جائزتها السنوية هذا العام جراء جائحة كورونا، والتي اعتادت على توزيعها كل سنة.

