مجلس النواب اللبناني يطالب الحريري بالاستمرار بتشكيل الحكومة

طلب مجلس النواب اللبناني، الاستمرار في جهود تشكيل الحكومة الجديدة، من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وذلك بالاتفاق مع الرئيس عون.

ووجه البرلمان اللبناني الدعوة في ختام جلسة اليوم، والتي خصصت لمناقشة الرسالة التي ووجهها الرئيس عون للبرلمان حول تأخر تشكيل الحكومة.

وتخلل الجلسة هجوماً غير مسبوف من قبل الحريري على عون، حيث اعتبر الحريري أن عون يعطل الدستور ويمنع تشكيل الحكومة مشيراً إلى أنه لن يقوم بتأليف الحكومة حسب ما يريد رئيس الجمهورية، وذلك نقلاً عن سبوتنيك.

وفي السياق، اجتمع مجلس النواب اللبناني، يوم الجمعة المنصرم، لمناقشة رسالة كتبها الرئيس ميشال عون يقول فيها إنه «أصبح من الثابت أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عاجز عن تأليف حكومة إنقاذ » البلاد من أزمتها المالية.

تأتي الرسالة التي اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء بعد شهور من المفاوضات السياسية لتشكيل حكومة، وأحيلت إلى البرلمان الذي سيلتئم اليوم لمناقشتها.

وتتولى حكومة تصريف الأعمال إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة منذ استقالتها بعد انفجار هائل في مستودع بمرفأ بيروت في أغسطس (آب).

وزاد الانفجار من تعقيد مهمة إنقاذ اقتصاد كان في حالة متردية منذ أواخر عام 2019.

وكتب الرئيس عون في رسالته: «أصبح من الثابت أن الرئيس المكلف عاجز عن تأليف حكومة إنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة».

وكُلف الحريري، وهو سني ترأس عدة حكومات سابقة مثل والده الراحل، بتشكيل الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن فشل رئيس وزراء مكلف سابق في تشكيل حكومة تكنوقراط بعد عدة أسابيع من المساعي.

وقال مانحون غربيون ومانحون آخرون إنه يجب تشكيل حكومة تتوافر لها مقومات البقاء من التكنوقراط أو المتخصصين قبل تقديم الأموال اللازمة بشدة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، قد وجه انتقادات كثيرة لتصريحات وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبي، حول دول الخليج يوم الثلاثاء الماضي.

ونشر الحريري على صفحته على تويتر تغريدة قال فيها: “أضاف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبي مأثرة جديدة الى مآثر العهد في تخريب العلاقات اللبنانية العربية”، حسب تعبيره.

