الدبيبة: تونس كانت ومازالت الملاذ الآمن لليبيين

عبّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم، عن خالص تقديره لدولة تونس الشقيقة، في مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي هشام المشيشي.

وأعلن الدبيبة، من طرابلس، أن العلاقات الليبية التونسية ازدهرت مع بداية عمل الحكومة الليبية الجديدة، وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي والاستيراد والتصدير.

وأكمل الدبيبة في حديثه عن الدولة التونسية أمام المشيشي، “أن تونس هي الملاذ الآمن لليبيين كافة، فلم تغير مواقفها اتجاه ليبيا، وساندتها في أدق الأوقات العصيبة بالمواقف السياسية ودعم الاستقرار في ليبيا وإنهاء الحرب والصراع، حتى أن الدولة التونسية لم تبخل بالقطاع الصحي والاستشفائي، واستقبلت الجرحى والإصابات والمرضى في مستشفياتها، مع ترحيب من كافة الإخوة التونسيين لإخوتهم الليبيين”.

وثمّن عبد الحميد الدبيبة، دور الشركة التونسية للطيران بعملها من مطارات ليبيا وعلى وجه الخصوص مطارات الجنوب الليبي وبنغازي، لأنها أول شركة طيران منذ 2014 تستأنف العمل، بحسب بوابة الوسط الليبية.

وشكر الدبيبة في نهاية المؤتمر الصحفي، القائمين على إنجاح المعرض الاقتصادي الليبي، الذي سيستقبل حوالي 150 شركة من تونس الشقيقة، و 1200 رجل وسيدة أعمال تونسيين، مشيراً لهذا الحدث الاقتصادي العظيم أنه سوف يكون قفزة نوعية بالاقتصاد بين البلدين، وبوابة لدخول الاستثمارات الخارجية لكافة دول المغرب العربي والإفريقي.

وفي ذلك السياق، استقبل مطار معيتيقة الليبي، في وقت سابق من اليوم السبت، حوالي 1200 رجل وسيدة أعمال تونسيين، في أول رحلة تجارية عبر الخطوط الجوية بين تونس وطرابلس.

وجاءت الزيارة الاقتصادية التونسية، للمشاركة بالمعرض الاقتصادي الليبي في العاصمة طرابلس من يوم غد 23 مايو لـ 26 مايو الجاري، حيث وصل 500 رجل وسيدة أعمال عبر مطار معيتيقة، والـ 700 الآخرون عبر الحدود البرية بين ليبيا وتونس.

ودخل التونسيون في أول معرض اقتصادي ليبي، تحت شعار “منتدى التوأمة الاقتصادي نحو إفريقيا”، لزيادة التعاون والتشارك الاقتصادي بين البلدين، والعودة للسوق التجاري الليبي الذي يشهد انتعاشاً وتعافياً بعد الحرب، وخاصةً بعد التسوية السياسية بين الأطراف المتنازعة، كما ذكر موقع بوابة إفريقيا.

وشارك في التحضير للمعرض الاقتصادي، الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في طرابلس، ومجلس الأعمال التونسي الإفريقي، بالإضافة لمركز الصادرات الليبية، بهدف تنشيط الاقتصاد الإفريقي وتنمية المشاريع الاقتصادية بين تونس وليبيا، لتكونان البوابة الاقتصادية لدول أوروبا وآسيا وأمريكا نحو الدول الإفريقية.

وتزامنت حضور البعثة الاقتصادية التونسية، مع زيارة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بقصر الضيافة في طرابلس.

