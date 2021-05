المقاومة العراقية تتوعد بإخراج القوات الأمريكية من البلاد

بعد فشل الحلول السياسية، توعدت فصائل المقاومة العراقية بالتصعيد ضد القزات الأمريكية المتاجدة في العراق، وقالت أنها ستخرجها مهزومة.

وقالت تنسيقية المقاومة العراقية في بيان لها اليوم: “بعد وساطات عدة من بعض السياسيين العراقيين منحت المقاومة أكثر من فرصة للحكومة العراقية التي تجري مفاوضات مع الجانب الأمريكي بخصوص مصير القوات الأجنبية، لكن ما نتج عن جولتيها، ولاسيما في مهزلة الجولة الثانية، كان سيئا ومؤسفا للغاية”.

وقالت مضيفة في البيان: “ومما يزيد الأمر سوءا ما صرح به مسؤولون عسكريون أمريكيون من أنه لا جدولة قريبة لانسحاب قواتهم، وأن الحكومة العراقية هي التي طلبت منهم بقاءها، مع عدم صدور نفي من الحكومة الحالية لهذه التصريحات، وهو ما يدفعنا إلى القول بأن هذه الحكومة ليست صادقة، ولا مؤهلة، ولا قادرة على تحقيق إرادة الشعب العراقي بإخراج قوات الاحتلال من أرضهم، وحفظ سيادتهم، والدفاع عن دستورهم”.

وأشارت “التنسيقية” إلى أن: “ما تمخض عن جولتي التفاوض مع الجانب الأمريكي مرفوض جملة وتفصيلا، ولم يكن أكثر من محاولة تسويف ومماطلة، ولذلك نؤكد أن أبناء العراق الأحرار هم أصحاب الحق في إطلاق الكلمة العليا، وبما يضمن أولوية تحقيق مصالح العراقيين وأمنهم”.

وأضافت أن”استمرار وجود قوات الاحتلال الأمريكي بقواعدها على الأرض، وسيطرتها على السماء، هو انتهاك مستمر للدستور العراقي الذي يمنع ذلك صراحة، وهو عدم احترام لإرادة الملايين من أبناء هذا البلد، ومخالفة صريحة لقرار مجلس النواب العراقي”.

كما أكدت أن “الإدارة الأمريكية برفضها خروج قواتها قد أرسلت لنا الرسالة الواضحة بأنهم لا يفهمون غير لغة القوة، لذلك فالمقاومة العراقية تؤكد جهوزيتها الكاملة لتقوم بواجبها الشرعي، والوطني، والقانوني، لتحقيق هذا الهدف”.

وجاء في ختام البيان الذي أوردته التنسيقية “عمليات المقاومة الجهادية مستمرة، بل ستأخذ منحى تصاعديا ضد الاحتلال، وبما يجبرهم على الخروج مهزومين كما هزموا من قبل”، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي الشأن العراقي، أعلن الجيش العراقي، اليوم السبت، أنه سيقوم بإغلاق جميع الثغرات الحدودية مع سوريا خلال الشهرين القادمين، لمنع “داعش” من الاستفادة منها.

وصرح المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت بأن القوات الأمنية العراقية تعتمد “أسلوبا تكتيكيا قائما على اللامركزية” في تنفيذ العمليات ضد بقايا “داعش”. بحسب واع.

