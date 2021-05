قائد عسكري عراقي : لا عودة للبيمشركة إلى كركوك

صرح قائد عسكري عراقي رفيع المستوى اليوم لوكالة إخبارية، حول حقيقة عودة قوات “البيشمركة” التابعة لحكومة إقليم كردستان في العراق، إلى كركوك.

وبحسب ما صرح به “قائد عسكري رفيع المستوى” لوكالة RT فقد أكد: “لا عودة للبيمشركة إلى كركوك، وإنما هناك تأسيس لمركز تنسيق مشترك اتحادي بإدارة الجيش العراقي، مع وجود ضباط ارتباط من وزارة الداخلية، والبيشمركة لتبادل المعلومات والتنسيق”.

وقال مضيفاً “المركز لديه أربعة مراكز فرعية، في قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى، وآخر في محافظة كركوك، واثنين في نينوى”.

وأشار القائد العسكري إلى “وجود مركزين رئيسيين في بغداد وأربيل، وجميع هذه المراكز يديرها ضباط من الجيش العراقي مع وجود ضباط ارتباط من البيشمركة”.

وفي الشأن العراقي، أفادت مصادر صحفية اليوم السبت، بأن مسلحين مجهولين اغتالوا الناشط المدني هشام مشهداني في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد .

حيث أكد مراسل وكالة روسيا اليوم أن”مسلحين اغتالوا الليلة الماضية الناشط المدني هشام المشهداني في قضاء الطارمية شمالي العاصمة العراقية، حيث مقر إقامته”.

كما أشار إلى أن “المشهداني يرأس مجموعة شبابية تطوعية تدعى (شباب الطارمية) تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية وتنفيذ حملات إغاثية”.

وفي سياق اخر كانت قد عثرت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقي في وقت سابق ، على صواريخ جهنم من مخلفات تنظيم “داعش” الارهابي في محافظة الانبار.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان، انه استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة اكدت وجود مخبأ يضم مجموعة من الصواريخ في صحراء الحريجية ب‍الانبار تم على أثرها وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تحرك مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة ٣٩ نحو المخبأ” .

حيث تم ضبط ٣٣ صاروخ جهنم محلي الصنع، بداخل المخبأ يعود لعصابات “داعش” الارهابية.واشار البيان الى ان مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير المواد تحت السيطرة.

من جهة اخرى، حددت قيادة العمليات المشتركة، استراتيجيتها في مواجهة تهديدات “داعش” وطرق تسلله، فيما كشفت عن تنفيذ ضربات في قاطع نينوى أسفرت عن تدمير أنفاق.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن القوات الأمنية تنفذ ضمن إجراءات استراتيجية لمواجهة التهديدات عمليات نوعية استباقية تشرف عليها قيادة العمليات المشتركة بالتخطيط والاستعداد لضرب تنظيم “داعش” الإرهابي وإدامة الضغط على الإرهابيين.

