إزالة إسم الإمارات من قائمة المراقبة بحماية الملكية الفكرية الأمريكية

رحبت دولة الإمارات اليوم الأحد، برفع اسمها من قائمة المراقبة الخاصة بحماية الملكية الفكرية الأمريكية، من قبل مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة “USTR”

وجا قرار إزالة اسم الإمارات عقب الإنجازات التى حققتها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرة خلال الفترة الماضية

ومن جانبة، قال أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة: ” إن قرار مكتب الممثل التجاري الأمريكي مشجع للغاية”.

واثنى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة “USTR” بعدد من الإجراءات التي اتخذتها الإمارات لتطوير منظومتها الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية.

ومن اهم جهود الإمارات في هذا المجال قيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإجراء تعديلات تتعلق بحماية الملكية الفكرية للمنتجات الصيدلانية من خلال المرسوم 321، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي سياق آخر، أقر الاتحاد الأماراتي لكرة القدم عن إجراءات لحضور الجماهير مباراة نهائي كأس رئيس الدولة بين فريقي شباب الأهلي والنصر يوم الأحد المقبل.

حيث صرح بيان صادر عن الاتحاد إنه “في إطار حرصه على إخراج المباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين فريقي شباب الاهلي والنصر يوم الأحد المقبل في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في أفضل صورة، قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم وبعد التنسيق مع طرفي النهائي أن يقوم كل ناد بتوزيع التذاكر المخصصة لجماهيره وفق الإجراءات المتبعة، حيث لن تكون هناك أي منافذ لبيع التذاكر، وسيقوم مكتب شؤون الجماهير بكل نادي بالتنسيق مع جماهيره حول آلية استلام التذاكر اعتبارا من يوم غد الخميس”.

ووفق ما صرح به الاتحاد، سيكون الحضور متاحا لمن يظهر حالة “حاصل على تطعيم كوفيد 19″ وحرف “E” عبر تطبيق الحصن، ولحاصل على النجمة من التجارب السريرية، مع إبراز نتيجة الفحص السلبية بي سي آر لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، مع أهمية الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغيرها للحفاظ على سلامة الجميع.

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