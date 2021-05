الصحة السودانية تفرض الحجر الصحي للقادمين من الهند داخل المطار

وقف وزير الصحة الدكتور عمر النجيب، على تجهيزات الحجر الصحي داخل مطار الخرطوم الدولي، برفقة كلا من وكيل وزارة المكلف د.يسرا محمد عثمان ومدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بمطار الخرطوم .

وجاءت زيارة وزير الصحة السوداني للتنسيق مع إدارة المطار لإستقبال القادمين من دولة الهند ووضع التحوطات اللأزمة لحماية البلاد من المهددات الصحية المحتملة.

وتم عمل آلية معينه لمسارات العائدين، بمشاركة إدارة الجوازات وإدارة مطار الخرطوم الدولي، وزيادة الطاقة الإستيعابية للفحص داخل المطار والتعامل مع الحالات الطارئة.

وبدوره حذر وزير الصحة السوداني، د.عمر النجيب من تفشي فيروس كورونا السلالة الهندية في البلاد، خاصة مع التوقعات بوصول عدد المصابين إلى 100 ألف حالة إصابة في الأسبوع الأول والثاني من يونيو 2021م.

كما وأشار وزير الصحة السوداني إلى انهيار النظام الصحي مالم يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما وأكد بأن الطاقة الاستيعابية للمرافق الصحية تقل عن الـ20 ألف لكل الحالات.

وصرح الوزير إن الوضع الصحي أصبح في غاية الصعوبة خاصة بعد أن فقدت الوزارة أكثر من 200 كادر طبي وهو أمر يصعب على القطاع الصحي تحمله

وطالب النجيب كل المعامل الخاصة بضرورة الكشف عن المصابين بكورونا بعد عمليات الفحص التي تتم داخل معاملهم.

كما وأصدرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان قراراً بتعطيل الدراسة في كافة الجامعات والمدارس،لمدة شهر.

وشمل قرار اللجنة العليا للطوارئ إيقاف الصلوات والشعائر الجماعية بكافة دور العبادة، بحسب ما جاء في “الراكوبة نيوز”.

هذا وقد منع القرار دخول جميع القادمين إلى السودان من دولة الهند مباشرة أو من دول آخرى كانوا في الهند خلال 14 يوماً الماضية.

وبحسب بيان صادر من اللجنة، سيتم تخفيض العاملين في مؤسسات الدولة المختلفة وفقاً لتقدير متخذ القرار بالمؤسسة.

ولفت البيان إلى أن التوقعات الصحية تشير إلى أنه بعد دراسة الوضع الوبائي، هناك إرتفاع في معدل الإصابات حالياً.

وأشار البيان إلى أن أعداد المصابين قد تتجاوز الـ100 ألف حالة في الأسبوع الأول والثاني من يونيو 2021م، في حال استمر الوضع كما هو عليه الآن.

