كشف وزير المالية في السودان، جبريل إبراهيم، أن الحكومة السودانية تلقت مطالب جديدة برفع الدعم عن سلع أخرى.

هذا وقد قال إبراهيم أن السودان أوفى بغالب شروط البنك الدولي، إلا بعض الشروط الإدارية في بنك السودان ووزارة المالية، بحسب ما جاء في “السوداني”.

وقال وزير مالية السودان “نحن لسنا على استعداد في الوقت الحالي لرفع الدعم عن غاز الطبخ والخبز وقد اتفقنا معهم أن يأتي هذا الإجراء في وقت لاحق”.

فيما كشف الوزير عن عدد من الترتيبات لضبط سعر الصرف في البلاد، سيتم الإعلان عنها من قبل البنك المركزي.

وأوضح قائلاً: “نعمل على ضخ أموال قادمة للبنك المركزي لزيادة احتياطات العملات الاجنبية ولن نسمح لها بمزيد من الانفلات”.

كما أقر إبراهيم بأن ضخ الأموال وحده ليس كافياً، مؤكداً بأن ضبط الطلب على الدولار مهم للغاية.

وفي سياق آخر، أفاد البنك الدولي بأن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها السودان في الآونة الأخيرة بأنها جزئية، مشيرًا أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تقود البلاد إلى التعافي وحل عقبات الديون التي يمر بها السودان.

وذكر المدير العام للعمليات بالبنك الدولي أكسل فان تروتسنبرج، بعد لقائه مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال مؤتمر باريس، بأن اللقاء كان مثمرًا، معبرًا عن دعمه لما قامت به بلاده من إصلاحات اقتصادية بالآونة الأخيرة.

وغرد أكسل عبر صفحته الرسمية على “تويتر” قائلًا إنه سعيد للغاية برؤية رئيس الوزراء السوداني، وأن البنك الدولي سيظل داعمًا إلى السودان والإصلاحات الاقتصادية الجزئية التي قام بها حتى يتعافى اقتصاديًا.

ومضى في القول: “البنك الدولي يهدف إلى تكوين شراكة حقيقة مع السودان ومساعدته في إحداث مكاسب تنموية تعين المواطن السوداني”، حسبما أفاد موقع (الراكوبة) السوداني.

ولفت إلى أن الخرطوم بحاجة إلى دعم مالي من جانب المجتمع الدولي حتى يقوم بتسوية المزيد من الديون، باعتبار أن السودان يعتبر أحد الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك).

وختم بالقول: “مواصلة دعم السودان سيساعده على تخفيف الصدمات والمضي في إجراءات إصلاحية تؤدي إلى المزيد من النمو والاستثمار التي تصب بصالح المواطن”.

The post السودان مُطالب برفع الدعم عن “الخبز وغاز الطبخ” appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ