اجتماع مرتقب بين وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيرة المصري

أعلن وزير خارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، مساء الأمس، عبر سلسة من التغريدات عن اجتماع قريب مع نظيره المصري الوزير سامح شكري.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي عبر حسابه على”تويتر”: “أجريت محادثات مهمة مع وزير الخارجية المصري، الجمعة الماضية، وشكرته على جهود مصر والتزامها بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة”.

وتابع: “أكدت له أن أي ترتيب مستقبلي يجب أن يشتمل على ضمانات تتعلق قضايا الأمن ومبادئ السياسة، خاصة إعادة الاستقرار والسلام لسكان الجنوب، والتوقف عن تسليح حماس، والتزام إسرائيل بإعادة المواطنين الإسرائيليين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل المنظمة الإرهابية”، وفق تعبيره.

كما وقال: “اتفقنا على الاجتماع قريبا ومواصلة بحث هذه القضايا”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

الخارجية المصرية تؤكد لسفيرة إسرائيل رفضها اقتحام الأقصى

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، إنها أعلمت أميرة أورون، السفيرة الإسرائيلية لدى القاهرة، عن رفض مصر اقتحام المسجد الأقصى، مؤكدة على ضرورة توفير الحماية للفلسطينيين.

وجاء في بيان الخارجية المصرية أن السفير نزيه النجاري، اجتمع اليوم مع سفيرة إسرائيل أميرة أورون، بحضور السفير حسام علي مدير إدارة إسرائيل، بحسب RT.

وجاء في البيان الصادر عن الخارجية المصرية أنه: “تم التأكيد خلال اللقاء على موقف مصر الرافض والمستنكر لاقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، كما تم التشديد على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية”.

وشددت الخارجية المصرية على كل ما جاء في بيانها السابق يوم الجمعة الفائت، حول الأوضاع المقلقة في القدس، الرافض لما أسمته “ممارسات غير قانونية”، في إشارة إلى تهجير عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية.

وأضافت الخارجية المصرية في بيانها أن السفير النجاري “طُلب من السفيرة الإسرائيلية نقل رسالة إلى المسؤولين الإسرائيليين مفادها ضرورة توفير الحماية للمصلين والسماح لهم بالصلاة في أمان وحرية، وقيام السلطات الإسرائيلية بتحمل مسئولياتها إزاء ضبط الوضع الأمني في القدس”.

وفي السياق، صرَّحت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأحد، أن الأردن يواصل الجهود والتحركات الرامية إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية.

