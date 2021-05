الإعلامي رامي رضوان شفاء النجمة دلال عبد العزيز من كورونا

أكد الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك شفاء النجمة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا، والدة زوجته النجمة دنيا سمير غانم.

كما توجه الإعلامي بالشكر لكل من قدم واجب العزاء والمواساة في وفاة النجم الكبير سمير غانم .

وكتب رضوان في رسالتة: “الأهل والأصدقاء، لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت الى جانب حبيبتنا الغالية دلال عبد العزيز (سلبي كورونا منذ أيام) والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي سمير غانم، (نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من ادعى غير ذلك)”.

وتابع: “لا أراكم الله مكروها في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها، الحمد لله على كل شيء، نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية، ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب”، وفقا لموقع اليوم السابع.

هذا وكرم الفنان المصري الشاب حسن الرداد ذكرى الفنان الكبير الراحل سمير غانم عبر حسابته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام” من خلال وضعه صورة والد زوجته الذي توفي مؤخرًا.

وتفاعل جمهور الفنان حسن الرداد بصورة كبيرة مع صورة الراحل سمير غانم، والد زوجته إيمي، معتبرين أنها لفتة مقدرة من الفنان الشباب تجاه أحد أهم رموز الكوميديا في العالم العربي، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وشهدت جنازة الفنان الراحل تواجد عدد كبير من نجوم الفن والإعلام لتقديم واجب العزاء على المقابر، من بينهم محمد حماقي، هاني رمزي، عمرو سعد، حمادة هلال وآخرون.

وتوفي سمير غانم يوم الخميس الماضي بعد وعكة صحية ألمت به مؤخرًا بمعاناته في خلل في وظائف الكلى، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ84 عامًا.

وأبصر سمير غانم النور في يوم 15 يناير من العام 1937، وتخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، حيث دخل عالم الفن عبر فرقة أضواء المسرح غلى لمع نجمه وأصبح أحد رواد عالم الكوميديا في مصر والعالم العربي.

على صعيد متصل، أعلن مساء الجمعة الماضية عن تدهور الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز في الساعات الأخيرة، بعد علمها بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم.

