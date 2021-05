هالة صدقي تدافع عن فنانين حضروا حفلا عقب مراسم دفن سمير غانم

دافعت الفنانة هالة صدقى، عن الفنانين الذين تعرضوا لحملة هجوم خلال الساعات القليلة الماضية بعد حضورهم لحفل زفاف في الجونة بالبحر الأحمر، عقب حضورهم مراسم دفن النجم الكبير سمير غانم.

وكتبت الفنانة هالة صدقى، عبر فيس بوك: “زي ما العزاء واجب الفرح كمان واجب، الفرح يوم في العمر، وخصوصا لو حد عزيز عليه جدا ومنتظر أشاركه اللحظة دي، المعروف جدا إن أي فنان وأولهم الفنان سمير غانم ينزل يعرض ويضحك ويسعد جمهوره، لكن قلبه من جوه كله حزن.

وأكملت:” أكبر مثال العظيم عادل إمام دفن مصطفى متولي صاحبه وجوز أخته الظهر، ونزل يعرض بالليل، وبما بعد ما نزلت الستارة انهار، ومش عادل بس لا في غيره وغيره وغيره، للأسف الفنان بيبقي مطلوب منه فوق طاقته وأصحابه وحبايبه منتظرين منه أكتر”.

واوضحت صدقى في البوست: “عمر الحزن ما كان بلون الأسود أو البكاء، ولاد سمير النهارده مؤكد لابسين ملون علشان مامتهم ما تعرفش باللي هما فيه هل ده معناه إنهم مش زعلانين ومقهورين على باباهم، وهي قدرات ممكن حد يقدر يتغلب على أحزانه وناس لا، وعلى فكرة أنا مكنتش معزومة على الفرح اللي زملائي كانوا فيه، كنت معزومة في فرح تاني خالص، والنهارده كمان كان عندي فرح حد من أعز أصدقائي”.

وختمت منشورها:” كلنا عارفين الأصول إن لما حد يموت نقفل التليفزيون وبلاش مزيكا وحاجات كلنا عارفينها، لكن للأسف في ظروف خارجه عن الإرادة وبدل ما نحاسب البشر وإحنا عندنا رب هو المسئول عن اللي في القلوب، ندعو للزميلة والاخت العزيزة دلال إن ربنا يقومها بألف سلامة، وترجع لبيتها وأولادها، وتتحمل فراقها لحبيب عمرها، شكرا لتفهمكم”، وفقا لموقع اليوم السابع.

سمير غانم في ذمة الله متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

وفي العشرين من مايو الجاري، توفي الفنان المصري الكبير سمير غانم قبل قليل، عن عمر ناهز 84 عاما، داخل أحد المستشفيات الكبرى في العاصمة المصرية، بعد صراع طويل إثر إصابته بفيروس كورونا.

وصرَّح الكاتب والمنتج المصري، أحمد الإبياري، معلناً عن رحيل الفنان المصري الكبير وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إذ كتب مودعاً: “مع السلامة يا سمير”.

