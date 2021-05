هاجم رئيس منظمة أسر الشهداء فرح عباس، رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال عقب تصريحه:” أن حادثة فض الاعتصام يجب ألا تكون بعبعاً يعيق عمل الدولة”، وتصريحه آخر قطع فيه بأن “الموت واحد في أي جهة “.

ورد رئيس منظمة أسر الشهداء ساخرا على هذه التصريحات حيث قال:” كيف يكون الموت طبيعيا لمن قتل غدرا وخيانة، واصبحت الجهة العسكرية المنوط بها حماية شعبها تقتل شعبها وخيرة ابنائها الذين يعملون في كافة المجالات، ومن كانوا يحلمون بوطن يسع الجميع”.

وتابع فرح :” على أن تكون الدولة دولة قانون وليست دولة تستبيح القتل لمن خرجوا سلميين ينادون بالحياة الكريمة لوطنهم . وقطع بأنه اذا لم تتحقق العدالة بالبلاد لن يستطيع السودان التحرك نحو أي وجهة اقتصادية أو تنموية”.



ووجه فرح رسالة لهلال قال فيها :” إذا ارتضيت أن تتنازل عن حقوق أهلك وانصارك فنحن فنحن لن نتنازل عن حق أبنائنا وسنظل نطالب بالقصاص حتى نحمي أجيال السودان من القتلة ”، وفقا لموقع الراكوبة نيوز.

السودان.. عائشة موسى تتهم المكون المدني بالضعف وتجاوز الدستور

وفي سياق اخر، أفادت عضو مجلس السيادة السوداني المستقيلة مؤخرًا، عائشة موسى، أن أسبابًا عديدة دفعتها لتقديم استقالتها، متهمة المكون المدني داخل الحكومة الانتقالية بالضعف وتجاوز الوثيقة الدستورية مرات عديدة.

وأصدرت عائشة موسى بيانًا ، قالت فيه إن المكون المدني داخل مجلس السيادة ضعيف للغاية، ويعتبر مجرد أداة تنفيذية، ولم يشارك في اتخاذ القرار، حسب قولها.

وقدمت دعوتها بأهمية إعادة هيكلة وتوحيد القوات النظامية وضبط السلاح، مطالبة بحل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، الذي اتهمته بالتغول على صلاحيات لم يتم الإعلان عنها، حسبما أفاد موقع (الطابية) السوداني.

ومضت عائشة موسى في بيانها: “للأسف أصبح المكون المدني هو المتهم الأول بضعف المؤسسات المدنية والعدلية وتنمر القوات النظامية على صلاحيات المدنية”.

وشددت على فشل جميع أطراف الحكومة في رفع المعاناة عن كاهل المواطن، وأن الضعف يضرب جميع مكونات الدولة مما قاد إلى التفلتات الأمنية وصعوبة إحكام الرقابة على القوات العسكرية.

وقالت إنها وبعض من زملاءها -لم تسمهم- حالوا خلال أكثر من مرة تصحيح الأوضاع إلا أن الأمور لم تمض كما يرغبون.

The post منظمة أسر الشهداء ترد على تصريح ” الموت واحد ” لموسى هلال appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ