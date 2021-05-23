مستوطنون يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

القدس 23 مايو 2021 (وال) -اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني.

ويأتي ذلك بعد ( 3 ) أسابيع من إغلاق ساحات الحرم أمام اقتحامات المستوطنين، عقب الحرب على غزة وما رافقها من احتجاجات في الشارع العربي داخل مناطق الاحتلال.

وقام عشرات من عناصر الشرطة ووحدة التدخل السريع، باقتحام ساحات المسجد الأقصى وعمدوا على إبعاد الفلسطينيين عن ساحة المصلى القبلي ومسار اقتحامات المستوطنين، فيما اعتدى عناصر من الشرطة على حراس المسجد الأقصى.

وعقب ذلك، قامت مجموعات من المستوطنين الذي اقتحموا ساحات الحرم، ونفذوا جولات استفزازية، بتأدية طقوس تلمودية قبالة مصلى باب الرحمة ومسجد قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

ودفع الاحتلال بتعزيزات أمنية مشددة، لتأمين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، حيث تم فرض إجراءات أمنية مشددة على المقدسيين وأهالي الداخل.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام محلية بأن مستوطنين من “كريات أربع”، شرقي الخليل، هاجموا منازل المواطنين في منطقتي وادي النصارى، ووادي الحصين، بالحجارة، فيما أحرقت مجموعة من المستوطنين ما يزيد عن ( 15 ) دونما مزروعة بالمحاصيل الشتوية الموسمية وكهفا، بمسافر يطا جنوب الخليل.(وال القدس) س خ

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