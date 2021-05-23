موجة برد قارس تتسبب في وفاة 21 متسابقا خلال ماراثون بالصين

بكين 23 مايو 2021 (وال) -ذكرت وسائل إعلام رسمية بالصين اليوم الأحد، أن ( 21) متسابقا لقوا حتفهم، وذلك جراء موجة برد قارس اجتاحت سباقا للركض، في إقليم قانسو بشمال غرب البلاد أمس السبت.

وانطلق السباق الذي امتد لمسافة ( 100 ) كيلومتر صباح السبت من موقع سياحي على النهر الأصفر ثاني أطول الأنهار بالبلاد، وضم المسار أودية عميقة في مناطق وعرة.

وقال مسؤولون بمدينة باين في إفادة صحفية الأحد، إن موجة من البرد والأمطار الثلجية والرياح العاصفة ضربت قطاعا جبليا من مسار السباق، انخفضت خلالها درجات الحرارة على نحو حاد.

وذكرت وكالة الصين الجديدة للأنباء “شينخوا”، بأنه شارك في الماراثون ( 172 ) متسابقا، وتأكدت من سلامة ( 151 ) متسابقا اليوم الأحد، منهم ثمانية تعرضوا لإصابات طفيفة.(وال بكين) س خ.

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