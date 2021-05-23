دورية عمران: إبستيمولوجيا الجائحة

أبو ظبي 23 مايو 2021 (وال) صدر حديثًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، العدد السادس والثلاثون (ربيع 2021) من دورية “عمران للعلوم الاجتماعية”.

وتضمّن العدد ملفًا خاصًا بعنوان “إبستيمولوجيا الجائحة”، يشتمل على الدراسات التالية: “إبستيمولوجيا الجائحة: في “معرفة المعرفة” (الجسد والثقافة والمجتمع)” لدارم البصام، و”جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) وإبستيمولوجيا الكوارث: التجميع والتصميم والاحتراز” “فرانسيس أ .بير” و “روبرت هاريمان” ، و”جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في المجتمعات الغربية والعلوم الاجتماعية” لدومينيك فانك، و”الإنسان وجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19): نحو أفق إشكالي جديد في سياق تداخل موضوعات الأبحاث وتقنياتها المنهجية” لبنعيسى زغبوش.

وفي باب الترجمات، تضمن العدد دراسة مترجمة بعنوان “هل الأزمة ظاهرة حديثة على نحو خاص؟”، من تأليف بول ريكور، ترجمتها عومرية سلطاني.

أما باب مراجعات الكتب، فقد اشتمل على مراجعة كتاب فلنُغير السبيل: دروس فيروس كورونا لإدغار موران وصباح أبو السلام، من إعداد عبد الكريم عنيات، ومراجعة كتاب تونس في مواجهة جائحة كوفيد ـ 19 لحمادي الرديسي (تحرير)، من إعداد الحبيب الدرويش.(وال ـ أبوظبي) ح م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال