الجيش الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى رغم الهدنة

أفادت مصادر عن اقتحام الجيش الإسرائيلي، ساحات المسجد الأقصى، واعتقال حارسه، فضلاً عن الاعتداء على شبان كانوا يصلون فيه.

وبحسب المصادر فإن الجيش الإسرائيلي اقتحم المسجد الأقصى واعتدى على المصلين، وفقاً لوكالة السودان للأنباء “سونا”.

يأتي ذلك بعد يومين من وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

ووفقاً بشهود عيان، فإن القوات الإسرائيلية اعتدت على شبان كانوا يصلون الفجر في المسجد الأقصى.

هذا وقد اعتقلت القوات حارس المسجد، فادي عليان، بالإضافة إلى تشديدها للإجراءات على بولبات المسجد، حيث أنها طلبت هويات المصلين للتدقيق فيها.

يذكر أنه قبل يومين، إنطلقت مسيرات احتفالية في كافة الأراضي الفلسطينية للتعبير عن الفرح بالتوصل إلى هدنة مع الكيان الصهيوني ، معتبرين هذه الخطوة انتصار للفلسطينيين.

حيث نزل آلالف الفلسطينيين إلى الشوارع في مسيرات للهتاف و الاحتفال بإنجازات المقاومة وشهداء فلسطين ، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة .

وشهدت كافة الأراضي الفلسطينية احتفالات في الشوارع رافقتها أعلام المقاومة و فلسطين إطلاق ألعاب نارية ، وفقاً لروسيا اليوم .

وامتدت الاحتفالات لتشمل مدن الضفة الغربية القدس المحتلة ، وسلوان ، إضافة إلى بيت لحم ، ورام الله، و الخليل و القطاع المحاصر ،

كما نزل المقدسيون إلى ساحات المسجد الأقصى للصلاة و التأكيد على هوية المكان الذي كان شاهداً على جرائم الاحتلال بحق المواطنين ، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي أشعلت فتيل الانتفاضة الأخيرة .

ومن جهته أعلن رئيس وزراء فلسطين، محمد اشتية، الجمعة، ترحيبه بنجاح الجهود الدولية التي بذلت طيلة الأيام الماضية، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، طيلة الأيام الإحدى عشر الماضية.

وأوضح رئيس وزراء فلسطين أن الحرب في الأيام الماضة كلفت غزة خسائر كبيرة، بحسب “العربية”.

موضحاً أن هذه الفترة شهدت إبادة أكثر من 20 عائلة بأكملها، وقتل عشرات الأطفال والنساء والشيوخ.

بالإضافة إلى إصابة المئات، هذا إلى جانب الدمار الشامل الذي لحق بالمنشآت والمباني والعمارات والأبراج السكنية.

يذكر أن الجهود الدولية التي بُذلت في الفترة الماضية قادتها جمهورية مصر العربية، بهدف وقف العدوان على أهالي غزة.

كما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن حكومته سترفع الجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل بحق الأطقال والنساء إلى المحكمة الجنائية الدولية.

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