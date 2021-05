بعيو: “ما تعيشه ليبيا الآن مجرد هدنة يحشد فيها المتصارعون قُواهم”

أكد محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، أن ليبيا تعيش الآن هدنة يحشد فيها المتصارعون قُواهم لجولةٍ جديدة.

هذا وقد قال بعيو من خلال منشور له في “فيس بوك” “أفضل الحلول هي التي تحقق السلام الدائم والاستقرار، وأسوأها تلك التي تخلق هدنةً بين المتصارعين نهايتها المؤكدة مهما طالت انفجارات أشد وأخطر”.

وأضاف بعيو بحسب “بوابة إفريقيا الإخبارية” “ما تعيشه ليبيا الآن مجرد هدنة يحشد فيها المتصارعون قُواهم لجولة جديدة..هذا هو الواقع للأسف”، على حد قوله.

في سيلق آخر، كشف عدد من المراقبين في ليبيا، أن هناك مخططاً مدروساً، من قبل أطراف داخلية، لتعطيل الانتخابات الليبية، المقررة بنهاية العام الجاري.

هذا ويعتبر تهديد واشنطن قبل أيام، بأنها ستفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات في ليبيا، دليل واضح على تلك المخاوف، بحسب العربية”.

يذكر أن ملتقى الحوار السياسي الليبي، قد حدّد بالاتفاق بين كل الأطراف المحلية يوم الـ24 شهر ديسمبر المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات في ليبيا.

لكن بحسب المراقبون، فإن هناك خطة مضادة يقودها تيار الإخوان تستهدف تمديد الفترة الانتقالية ومن ثم إجهاضها.

ومن جهته اعتبر المحلل السياسي محمد الرعيش، أن الإخوان يشكلون أبرز المعرقلين لمسار الانتخابات.

كاشفاً أن هذه المزاعم واضحة من خلال تحركاتهم ومواقفهم التي تنادي بتأجيل الانتخابات، من خلال إثارتهم لنقاط خلافية فيما ياعلق بالقاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات.

كما أوضح الرعيش أن عراقيل الإخوان تجسدت في مطالبهم لانتخاب الرئيس عبر البرلمان، بدلاً من الشعب.

فضلاً عن حديثهم عن صلاحيات الرئيس، والتي قال أنها تعتبر طرق ملتوية تضمن لهم البقاء في الحكم.

على صعيد منفصل، أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيتش، الجمعة، على ضرورة ترحيل المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا بشكل منتظم، ليعودوا إلى بلادهم.

وأكمل كوبيش في جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم، أن وجود القوات الأجنبية المسلحة والمرتزقة في الأراضي الليبية، تمثّل تهديداً كبيراً على المنطقة كاملة، حيث أن مهلة وقت إطلاق النار بين الأطراف الليبية المتنازعة، هي الفرصة الأمثل لسحب السلاح المتفلت بين المقاتلين غير الشرعيين.

وقال المبعوث الأممي، “يجب العمل مع الحكومة الليبية وتسوية مصالحة وطنية شاملة، لحل الأمان والاستقرار على جميع البلاد، وخصوصاً بخروج المرتزقة في ليبيا التي تهدد أمن ليبيا واستقرارها بالمرتبة الأولى.

