الإمارات تقدم طلبا لاستضافة الدورة 28 لمؤتمر بشأن تغير المناخ

أبوظبي 23 مايو 2021 (وال) -كشف وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، عن “تقدم بلاده بطلب لاستضافة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في أبوظبي عام 2023، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقال عبد الله بن زايد آل نهيان: “تمتلك دولة الإمارات جميع الإمكانات والخبرات والمقومات، لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28)، خاصة وأن العمل المناخي يعتبر من الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا الاقتصادية الوطنية وسياساتنا الداخلية والخارجية”، مشددا على “حرص الإمارات على التعاون مع جميع الأطراف لإنجاح هذا المؤتمر الذي سينعقد في مرحلة دقيقة يسعى فيها المجتمع الدولي إلى إحراز تقدم في الالتزامات التي تم التعهد بها في اتفاقية باريس”.

وتابع بن زايد: ” نشهد مرحلة مهمة تتطلب من كافة الدول تسريع جهودها لخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وتعزيز جهود التكيف مع آثار التغير المناخي، ولتحقيق ذلك علينا التركيز على بناء شراكات عالمية راسخة، وتبنّي سياسات داخلية طموحة”، مشيرا إلى أنه “عند استضافة مؤتمر “COP 28″، ستعمل الإمارات على تسخير علاقاتها الإقليمية والدولية بهدف حشد الجهود، وتعزيز الطموحات العالمية وتحقيق أهدافنا المشتركة في التصدي لتحديات تغير المناخ، مؤكدا على أن التجربة الوطنية لدولة الإمارات تمنحنا الأمل بوجود إمكانات واعدة، وذلك للحد من تداعيات تغير المناخ وبناء عالم أفضل من خلال خلق فرص اقتصادية جديدة”.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلان جاء عقب إيداع أبو ظبي خطابا رسميا حول رغبتها باستضافة هذا الحدث، إلى كل من أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ورئيس مجموعة آسيا – المحيط الهادئ، حيث أن الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف ” COP 28 ” تكتسب أهمية كبيرة في تحقيق مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ، إذ أنه سيشهد أول تقييم عالمي للمساهمات المحددة وطنيا، إضافة إلى تحديد ملامح الجولة التالية من هذه المساهمات.(وال أبوظبي) س خ.

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