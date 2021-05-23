الدبيبة: “الإعمار سيكون عنوان ليبيا في مقبل السنوات”

تحدث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، خلال افتتاح المعرض الليبي التونسي بطرابلس، مرحباً بكل أشقاء ليبيا وجيرانها، ووصفهم بالشركاء في الإعمار والبناء.

هذا وقد أكد الدبيبة أن الإعمار والاستقرار سيكونان عنوان ليبيا في مقبل السنوات، بحسب ما أورد “بوابة إفريقيا الإخبارية”.

وأوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية بقوله “كان بالأمس يقصف بالصواريخ من السماء واليوم أصبح مكانا للاحتفال وستعود الحياة إلى شريان طرابلس”.

كما أضاف قائلاً: “طلبوا منا تأجيل هذا الحدث لأن المكان غير جاهز لكننا عزمنا على إقامته لنعطي رسالة للعالم أن ليبيا جاهزة لاستقبال الجميع”.

في سياق آخر، كشف عدد من المراقبين في ليبيا، أن هناك مخططاً مدروساً، من قبل أطراف داخلية، لتعطيل الانتخابات الليبية، المقررة بنهاية العام الجاري.

هذا ويعتبر تهديد واشنطن قبل أيام، بأنها ستفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات في ليبيا، دليل واضح على تلك المخاوف، بحسب العربية”.

يذكر أن ملتقى الحوار السياسي الليبي، قد حدّد بالاتفاق بين كل الأطراف المحلية يوم الـ24 شهر ديسمبر المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات في ليبيا.

لكن بحسب المراقبون، فإن هناك خطة مضادة يقودها تيار الإخوان تستهدف تمديد الفترة الانتقالية ومن ثم إجهاضها.

ومن جهته اعتبر المحلل السياسي محمد الرعيش، أن الإخوان يشكلون أبرز المعرقلين لمسار الانتخابات.

كاشفاً أن هذه المزاعم واضحة من خلال تحركاتهم ومواقفهم التي تنادي بتأجيل الانتخابات، من خلال إثارتهم لنقاط خلافية فيما ياعلق بالقاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات.

كما أوضح الرعيش أن عراقيل الإخوان تجسدت في مطالبهم لانتخاب الرئيس عبر البرلمان، بدلاً من الشعب.

فضلاً عن حديثهم عن صلاحيات الرئيس، والتي قال أنها تعتبر طرق ملتوية تضمن لهم البقاء في الحكم.

على صعيد منفصل، أكد محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، أن ليبيا تعيش الآن هدنة يحشد فيها المتصارعون قُواهم لجولةٍ جديدة.

هذا وقد قال بعيو من خلال منشور له في “فيس بوك” “أفضل الحلول هي التي تحقق السلام الدائم والاستقرار، وأسوأها تلك التي تخلق هدنةً بين المتصارعين نهايتها المؤكدة مهما طالت انفجارات أشد وأخطر”.

وأضاف بعيو بحسب “بوابة إفريقيا الإخبارية” “ما تعيشه ليبيا الآن مجرد هدنة يحشد فيها المتصارعون قُواهم لجولة جديدة..هذا هو الواقع للأسف”، على حد قوله.

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