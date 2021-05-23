الأمم المتحدة: 800 ألف شخص بغزة لا يحصلون على مياه نظيفة

نيويورك 23 مايو 2021 (وال) -ذكرت منظمة الأمم المتحدة، أمس السبت، إن ( 800 ) ألف شخص في غزة لا يحصلون على المياه النظيفة عبر الأنابيب.

وأكدت الأمم المتحدة أن الحرب في غزة أثرت على وصول المياه النظيفة لسكان القطاع.

ما زالت الهدنة صامدة، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فجر الجمعة الماضية، بينما تنتظم المساعدات الإنسانية الطارئة والمناقشات الدبلوماسية الأولى حول إعادة إعمار القطاع الفلسطيني الذي دمره ( 11 ) يوما من النزاع.

وتضررت شبكات الصرف الصحي، وإمدادات المياه تحت الأرض، بشكل كبير، نتيجة الاستهداف المباشر، ولم تسلم بيوت العبادة من العدوان، حيث تعرضت ( 3 ) مساجد للهدم الكلي، بفعل الاستهداف المباشر، و(40 ) مسجدا، وكنيسة واحدة تعرضت لدمار بشكل بليغ.

وقصف جيش الاحتلال أكثر من ( 300 ) منشأة اقتصادية وصناعية وتجارية، وهدم ( 7) مصانع بشكل كلي، وألحق أضرارا بأكثر من ( 60 ) مرفقا سياحيا، كما تضرر( 31 ) محولا للكهرباء في غزة، بفعل هجمات الاحتلال الصهيوني، وتعرضت ( 9 ) خطوط رئيسية للقطع.

كما كشفت الإحصائيات الحكومية الفلسطينية أيضا، تضرر ( 454 ) سيارة ووسيلة نقل بشكل كامل، أو بأضرار بليغة.(وال نيويورك) س خ.

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